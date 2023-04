"Markus Lanz" heute am 19. April 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt jede Woche dienstags bis donnerstags Gesprächspartner zu sich in die spätabendliche Sendung. Hier kommen für Sie die Infos zur Ausgabe vom 19. April 2023, die erst um Mitternacht beginnt.

19.04.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Dreimal wöchentlich bittet Markus Lanz Gesprächspartner aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen in seine nächtliche Talk-Runde. Oft kommen Politikerinnen und Journalisten zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch Wissenschaftlerinnen, Schauspieler oder Sport-Asse bei sich zu Gast. Die Sendung läuft üblicherweise am späteren Abend im ZDF, kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - häufig sind Sport-Übertragungen der Grund. Die heutige Übertragung beginnt wegen der Champions League erst um 0 Uhr, also kalendarisch gesehen bereits am Donnerstag.

In der Regel sendet das ZDF die Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Sendung im linearen TV des ZDF oder zeitgleich Im Livestream des Senders verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der heutigen Sendung steht ab Donnerstag, 20. April 2023, 1 Uhr abrufbereit zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 19. April 2023

Das heutige Thema bei Markus Lanz ist Indien. Zwei ausgewiesene Indien-Experten erörtern mit ihrem Gastgeber die politischen und gesellschaftlichen Strukturen in dem aufstrebende Riesenreich. Außerdem geht es um die strategischen Partnerschaften des Landes, dessen geopolitische Bedeutung und seine beeindruckende Kultur.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 19. April 2023

Heute Abend hat Markus Lanz zwei Gäste in seiner Mitternachts-Talksendung:

Britta Petersen, Südasien-Expertin

Britta Petersen ist eine langjährige Neu-Delhi-Korrespondentin der Financial Times. Sie erläutert die politischen und gesellschaftlichen Strukturen Indiens und die strategischen Partnerschaften des asiatischen Landes.



Ranga Yogeshwar, Moderator

Ranga Yogeshwar istder Sohn eines indischen Ingenieurs. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er in Indien. Yogeshwar spricht über die Kultur und die geopolitische sowie wirtschaftliche Bedeutung des Landes.