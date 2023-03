"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste heute Abend am 21. März 2023

Heute Abend läuft eine neue Folge "Markus Lanz" im ZDF. Welche Gäste sind heute in der Diskussionsrunde dabei und welche Themen stehen auf dem Plan? Alle Infos erhalten Sie hier.

21.03.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Dreimal jede Woche hat Markus Lanz Personen aus verschiedenen Bereichen in seiner abendlichen Talkshow zu Gast. Ob Politiker, Wirtschaftsexperten, Wissenschaftler, Künstler, Sportler oder Medien-Bekanntheiten, der Moderator lädt je nach Thema die passenden Gäste ein. Die Sendung läuft normalerweise am späteren Abend im ZDF, doch manchmal kommt es vor, dass sie sich aus aktuellem Anlass zeitlich verschiebt – oft passiert das aufgrund von Sportübertragungen. Die heutige Übertragung startet am Dienstag um 23.15 Uhr und dauert in etwa bis 0.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen.

Üblicherweise ist die Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags im ZDF zu sehen. Entweder verfolgt man die Diskussionen im linearen TV oder im Live-Stream des Senders. Hat man eine Folge verpasst, gibt es Wiederholungen in der ARD-Mediathek: Das Video der heutigen Sendung ist ab Mittwoch, den 22. März 2023, um 1 Uhr zum Abruf verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 21. März 2023

Heute geht es bei "Markus Lanz" unteranderem um die Innenpolitik der Ampel-Koalition, insbesondere zum Thema Klima und Energieversorgung. Aus aktuellem Anlass wird über das Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und Wladimir Putin diskutiert. Außerdem sollen die Sprengungen der Nord-Stream-II Pipelines unter die Lupe genommen werden.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 21. März 2023

Diese Gäste widmen sich heute Abend bei "Markus Lanz" der Politik der Ampelkoalition, dem Treffen der Staatschefs in Moskau und der Sabotage an Nord-Stream-II:

Anton Hofreiter, Politiker

In Bezug auf Energieversorgung und Klimawandel bezieht der Grünen-Politiker Stellung zu Robert Habecks Heizungsplänen. Außerdem berichtet er von der aktuellen Lage innerhalb der Ampel-Koalition.

Antje Höning, Journalistin

Als Leiterin des Wirtschaftsressorts der Rheinischen Post sieht sie "erste Zerrüttungserscheinungen" in der Ampel-Koalition. Zudem übt sie Kritik an der Energie- und Klimapolitik der Grünen.

Daniela Schwarzer, Politologin

Die Expertin für internationale Beziehungen liefert eine Bewertung des Treffens zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau. Anschließend ordnet sie dahingehend die geopolitische Bedeutung Chinas ein.

Florian Flade, Reporter

Er ist Investigativjournalist der Recherchekooperation aus NDR, WDR und SZ: Florian Flade erläutert die Hintergründe der Sprengungen der Pipelines von Nord-Stream-II.

