"Markus Lanz" heute am 22. Februar 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt jede Woche von Dienstag bis Donnerstag Gesprächspartner zu sich in die abendliche Sendung. Hier kommen die Infos zur Ausgabe vom 22. Februar 2023.

22.02.2023 | Stand: 17:24 Uhr

An drei Abenden pro Woche bittet Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen im seine Talk-Runde. Sehr häufig kommen Politiker und Journalistinnen zu Wort, je nach Thema hat der Moderator aber auch Wissenschaftler, Schauspielerinnen und Sportler bei sich zu Gast. Die Sendung läuft normalerweise am späteren Abend im ZDF, kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - häufig sind Sport-Übertragungen der Grund. Die heutige Übertragung läuft erst um 0 Uhr, also kalendarisch gesehen bereits am Donnerstag.

In der Regel sendet das ZDF die Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Sendung im linearen TV des ZDF oder zeitgleich im Livestream des ZDF verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der heutigen Sendung steht ab Donnerstag, 23. Februar 2023, 1 Uhr abrufberereit zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 22. Februar 2023 - Sendetermin ist erst um Mitternacht

Das heutige Haupt-Thema ist wieder der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der Bundesverteidigungsminister nimmt Stellung zu Umgang und Realisation der militärischen Untertstützung für das angegriffene Land. Außerdem äußert er sich zum Wehretat der Bundesrepublik Deutschland und dem Ausbau der deutschen Verteidigungsfähigkeit. Die heutige Sendung startet wegen einer Sendung zur Champions League erst am 23.02.23 um 0 Uhr.

"Markus Lanz" heute: Der Gast am 22. Februar 2023

Einziger Gast von Markus Lanz ist heute der Politiker Boris Pistorius. Der Bundesverteidungsminister gehört der SPD an.

Markus Lanz moderiert "Markus Lanz" seit 2008

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 im Südtiroler Ort Bruneck als Sohn eines Transportunternehmers geboren. Der Moderator leistete seinen Wehdienst bei der italienischen Gebirsjägertruppe Alpini, wo er zum Funker ausgebildet wurde. Der Affinität zur drahtlosen Kommunikation konnte er auch in seinem ersten Medien-Beruf frönen - er jobbte als Moderator bei Radio Holiday in Bruneck.

Später machte er Karriere bei diversen TV-Stationen in Deutschland, wobei sein "Wetten Dass?" in den Fußstapfen eines gewissen Thomas Gottschalk nicht gerade zu seinen Sternstunden gezählt wird. Lanz hat die italienische und die deutsche Staatsbürgerschaft.

