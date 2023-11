"Markus Lanz" heute am 22. November 2023: Das sind die Gäste

Jede Woche bittet Markus Lanz von Dienstag bis Donnerstag Gesprächspartner in seine nächtliche Talkshow. Hier kommen die Infos zur Sendung vom 22. November 2023.

22.11.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Dreimall pro Woche lädt der Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen in seine vormitternächtliche Talk-Runde ein. Häufig kommen Politikerinnen und Medien-Menschen zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch Wissenschaftlerinnen, Schauspieler oder Sport-Asse zu Gast. Die Sendung startet normalerweise 45 Minuten vor Mitternacht im ZDF . Aus programmtechnischen Gründen kann sich der Beginn aber auch nach vorn oder hinten verschieben - nicht selten sind es Sportereignisse, die Markus Lanz von seinem gewohnten Sendeplatz verdrängen. Heute aber geht alles (fast) normal über die Monitore: Die Übertragung beginnt lediglich eine Viertellstunde später als sonst, um 23.30 Uhr. Sie endet demzufolge um 0.45 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

In aller Regel sendet das ZDF die Talkshow " Markus Lanz " dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Übertragung an diesen Tagen ganz herkömmlich im linearen Fernsehprogramm des Senders oder zeitgleich in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der heutigen Ausgabe steht ab Donnerstag, 23. November 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbereit zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 22. November 2023

Heute herrscht bei Markus Lanz eine breite Themen-Vielfalt: Deutsche Innenpolitik, Ampel-Zustand, Söder-Mythos, Asylpoltik in Europa und der neue Außenminister in London .

"Markus Lanz" heute: Gäste am 22. November 2023

Markus Söder , CSU-Politiker

Markus Söder ist bayerischer Ministerpräsident. Mit Bezug auf das Karlsruher Haushaltsurteil nimmt der Chef des Freistaats Stellung zur Finanz- und Wirtschaftspolitik. Er äußert sich auch zu den Themen Migration und Flüchtlingskosten.



Robin Alexander , Journalist

Robin Alexander istVize-Chefredakteur der Welt. Er spricht über die gegenwärtigen Dissonanzen innerhalb der Ampel. Zudem wirft er einen Blick auf die CSU : "Deren Sonderstellung wankt – und damit auch der persönliche Mythos Söders ."



Franziska Tschinderle , Journalistin

Franziska Tschinderle lebt in Tirana . Die Österreicherin äußert sich zum möglichen Asylabkommen zwischen Italien und Albanien . Sie sagt: "Als EU-Beitrittskandidat erhofft sich Albanien sicher eine Gegenleistung".

Lesen Sie auch

ZDF "Markus Lanz" heute am 12. Oktober 2023: Das sind die Gäste



Hilke Petersen , ZDF -Korrespondentin

Hilke Petersen leitet das ZDF -Studio in London . Sie nimmt Stellung zu dem umstrittenen Asyl-Deal Großbritanniens mit Ruanda und äußert ihjre Meinung zu Ex-Premier David Cameron , Englands neuen Außenminister.