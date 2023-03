"Markus Lanz" heute am 23. März 2023: Das sind die Gäste

An drei Abenden jeder Woche sind bei Markus Lanz die unterschiedlichsten Diskussionspartner und Diskussionsparterinnen zu Gast - immer dienstags, mittwochs und donnertags. Wir informieren Sie hier über die Talkshow vom 23. März 2023.

23.03.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Dreimal jede Woche lädt Markus Lanz Gäste aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu sich in seine vormitternächtliche Talk-Runde ein. Dabei handelt es sich häufig um Politikerinnen, um Wissenschafts-Cracks oder um Medien-Menschen - je nach Thema der Sendung hat der Moderator aber auch Schauspieler, Literatinnen, Showstars, Künstler oder Sport-Asse zu Gast. Die Sendung läuft üblicherweise kurz nach 23 Uhr im ZDF, sie kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschoben werden - dann stecken meist Sport-Übertragungen dahinter. Die heutige Übertragung läuft aber nach Plan - sie startet pünktlich um 23.15 Uhr und dauert bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

In der Regel läuft die ZDF-Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. An diesen Tagen kann man die Talkshow ganz herkömmlich im linearen Fernsehprogramm des ZDF oder zeitglich in dessen Livestream verfolgen. Auch eine Wiederholung liefert der Sender: Das Video der heutigen Sendung steht ab Freitag, 24. März 2023, um 1 Uhr online zur Verfügung.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 23. März 2023 um 23.15 Uhr

Heute abend geht es bei "Markus Lanz" um einen Mord an einem Kind, der offenbar von zwei anderen Kindern begangen wurde. Außerdem werden Recherche-Ergebnisse zum gesetzwidrigen Holzhandel innerhalb der EU enthüllt.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 23. März 2023

Sebastian Fiedler, Kriminalbeamter

Sebastian Fiedler ist SPD-Pollitiker. Er nimmt den Fall der offenbar von zwei Kindern getöteten Luise aus Freudenberg zum Anlass, die vielfach geforderte Senkung der Grenze der Strafmündigkeit zu beleuchten.



Sibylle Winter, Kinderpsychiaterin

Sibylle Winter ist leitende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter an der Berliner Charité. Sie erläutert die Hintergründe und Ursachen extremer Gewalt bei Kindern.



Birgit Kimmel, Pädagogin

Birgit Kimmel ist Leiterin der EU-Initiative "klicksafe". Sie berichtet darüber, wie Mobbing das Leben von Kindern und Jugendlichen sowohl im Internet als auch in der realen Welt beeinträchtigt.



Marcus Engert, Journalist

Marcus Engert arbeitet als Investigativreporter für den Rechercheverbund von NDR, WDR und SZ . Er berichtet über brisante Erkenntnisse zum illegalen Holzhandel innerhalb der EU.

