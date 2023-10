"Markus Lanz" heute: Gäste und Thema am 24. Oktober 2023

Die Talkshow "Markus Lanz" geht heute am 24. Oktober 2023 in eine neue Runde. Alle Infos zur neuen Ausgabe sowie zu den Gästen finden Sie hier.

24.10.2023 | Stand: 16:52 Uhr

Die Politik-Talkshow " Markus Lanz " gehört mittlerweile seit über 14 Jahren zum festen Repertoire der deutschen Fernsehlandschaft. Für gewöhnlich lädt der Moderator und Journalist drei Mal pro Woche verschiedene Gäste in seine nach ihm benannte Sendung ein, um mit ihnen aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren.

Sie möchten wissen, wen Markus Lanz für die heutige Ausgabe seiner Talkshow eingeladen hat und worüber gesprochen wird? Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema und die Gäste der Sendung am Dienstag, dem 24. Oktober 2023.

"Markus Lanz" heute: Diese Themen werden am 24. Oktober 2023 diskutiert

Im Gespräch mit seinen Gästen fokussiert sich Markus Lanz in der Regel auf aktuelle Themen aus Politik , Gesellschaft und Kultur . In der heutigen Ausgabe seiner Talkshow am 24. Oktober werden unter anderem die Situation in Polen nach den dortigen Wahlen, die Kontroverse um das Bürgergeld für Flüchtlinge und die migrationspolitischen Forderungen der CDU zur Sprache kommen.

"Markus Lanz" heute: Das sind die Gäste am 24.10.23

Paul Ziemiak , Politiker ( CDU ): Der aus dem polnischen Stettin stammende CDU-Generalsekretär in NRW geht auf die Situation in Polen nach den dortigen Wahlen ein. Zudem spricht er über die migrationspolitischen Forderungen seiner Partei.

, Politiker ( CDU ): Der aus dem polnischen Stettin stammende CDU-Generalsekretär in NRW geht auf die Situation in Polen nach den dortigen Wahlen ein. Zudem spricht er über die migrationspolitischen Forderungen seiner Partei. Kristina Dunz , Journalistin: Die Politik-Expertin vom „ RedaktionsNetzwerk Deutschland “ beleuchtet die Kontroverse um das Bürgergeld für Flüchtlinge und äußert sich außerdem zur Oppositionsarbeit der Union.

, Journalistin: Die Politik-Expertin vom „ RedaktionsNetzwerk Deutschland “ beleuchtet die Kontroverse um das Bürgergeld für Flüchtlinge und äußert sich außerdem zur Oppositionsarbeit der Union. Ryyan Alshebl , Lokalpolitiker: Im Jahr 2015 floh der Syrer nach Deutschland , acht Jahre später, im April 2023, wurde er zum Bürgermeister von Ostelsheim gewählt. Er berichtet von seiner Flucht und den Herausforderungen in seinem Amt.

, Lokalpolitiker: Im Jahr 2015 floh der Syrer nach Deutschland , acht Jahre später, im April 2023, wurde er zum Bürgermeister von Ostelsheim gewählt. Er berichtet von seiner Flucht und den Herausforderungen in seinem Amt. Gerald Knaus , Migrationsforscher: Er erläutert seine Kritik an der deutschen Flüchtlings- und Integrationspolitik und merkt an: „Wir hinken immer hinterher, weil wir erst reagieren, wenn die Krise bereits ausgebrochen ist.“

