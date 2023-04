"Markus Lanz" im ZDF: Das sind die Gäste heute Abend am 25. April 2023

Auch heute ist die Talkshow "Markus Lanz" im ZDF zu sehen, los geht es wie geplant um 23 Uhr. Alle weiteren Infos zum Thema und über die Gäste erfahren Sie in diesem Artikel.

25.04.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Wöchentlich von Dienstag bis Donnerstag lädt Markus Lanz zu seiner abendlichen Talkrunde ein. In der Sendung sind häufig Politiker, Wirtschaftsexpertinnen und Personen aus dem Medien- oder Entertainment-Bereich zu Gast. Die 75-minütige Aufzeichnung widmet sich meistens einem spezifischen Thema, über das Lanz mit seinen Gästen diskutiert. Meistens geht es um aktuelle politische Weltgeschehen, Internetphänomene oder auch um persönliche Lebensgeschichten.

Normalerweise läuft die Sendung dienstags ab 23 Uhr im ZDF und dauert an bis in die Nacht. Kommt die Live-Übertragung eines Sportereignisses oder anderes dazwischen, verschiebt sich die Talkshow entsprechend nach hinten. Im heutigen TV-Programm kommt "Markus Lanz" aber pünktlich: Los geht es wie gewohnt um 23 Uhr auf ZDF im linearen TV oder auch im Live-Stream des Senders. Zusätzlich ist die Sendung ab 1 Uhr morgens am 26. April in derZDF-Mediathek verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 25.04.2023

Ein Thema der heutigen Sendung "Markus Lanz" sind unteranderem die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Regierung, insbesondere zwischen den Grünen und der FDP. In der Ampel-Koalition gibt es zunehmende Streitpunkte, zum Beispiel zum neuen Heizungsgesetz, der Energiekrise oder der voranschreitenden Inflation. Des Weiteren soll es in der Talkrunde heute um die deutsche Wirtschaft, ihre Konkurrenz und ihre Zukunft auf dem globalen Markt gehen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 25.04.2023

Christian Dürr, Politiker (FDP)

Der Fraktionschef der FDP erläutert seinen Standpunkt zum geplanten Heizungsgesetz und den Streit innerhalb der Ampel-Regierung. Außerdem legt er seine Meinung zur aktuellen Lage der deutschen Wirtschaft und ihrer Handelspolitik dar.

Kerstin Münstermann, Journalistin bei "Rheinische Post"

Die Redakteurin untersucht die Ursachen und Folgen der zunehmenden Meinungsverschiedenheiten in der Ampelkoalition, insbesondere zwischen den Parteien FDP und Grüne.

Isabella Weber, Ökonomin

Sie hat den Gaspreisdeckel erfunden und ist als Wirtschaftsprofessorin Expertin auf dem Gebiet der Inflation. Außerdem klärt sie über die Ursachen und Risiken von zukünftigen Preissteigerungen auf.

Felix Lee, China-Experte

Als Autor und Journalist weiß er über die Industrie- und Technologiepolitik Chinas bestens Bescheid und gibt Auskunft über die schnellen Fortschritte der chinesischen Konkurrenz auf dem Automarkt.