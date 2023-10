"Markus Lanz" heute am 25. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Bei "Markus Lanz" wird wieder diskutiert. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags läuft die Gesprächssendung. Alle Wichtige rund um Thema und Gäste heute.

25.10.2023 | Stand: 16:32 Uhr

Drei Mal die Woche lädt Journalist und Moderator Markus Lanz in seine gleichnamige Gesprächssendung ein: Am Dienstag-, Mittwoch-, und Donnerstagabend kann man im Regelfall mit einer neuen Ausgabe rechnen. So auch in der heutigen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Übertragen wird " Markus Lanz " vom ZDF . Die Sendung wird also im linearen TV ausgestrahlt. Gleichzeitig kann man sie auch im Live-Stream des Senders verfolgen. Ausgestrahlt wird die heutige Ausgabe von " Markus Lanz " ab 0 Uhr. Wem das zu spät ist, der kann die aktuelle Sendung auch noch in den kommenden Tagen in der ZDF-Mediathek nachholen.

Sie wollen wissen, wer mit Markus Lanz am 25. Oktober 2023 im Studio sitzt und worüber gesprochen wird? An dieser Stelle gibt es alle Informationen rund um Thema und Gäste der aktuellen Sendung.

Thema bei " Markus Lanz " heute am 25. Oktober 2023

Bei " Markus Lanz " geht es heute um ein Dauerbrenner-Thema, das in den letzten Monaten wieder verstärkt in der Medienöffentlichkeit besprochen wurde: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wölfe in Deutschland bejagt werden sollten oder nicht.

" Markus Lanz " heute: Gäste am 25. Oktober 2023

Normalerweise lädt Talkmaster Markus Lanz vier bis fünf Gesprächspartner und -partnerinnen in seine Sendung ein, um das aktuelle Thema zu diskutieren. Die heutige Sendung am 25. Oktober bildet dabei allerdings eine Ausnahme, denn heute sitzen nur zwei Gäste bei " Markus Lanz ":

Dr. Barbara Seibert , Tierärztin

Seibert sagt: "Die Angst des Menschen vor dem Wolf ist unbegründet". Als Negativbeispiel nennt sie Frankreich : Hier werden Wölfe zwar regulär bejagt - das Problem, dass die Wölfe Nutztiere reißen, haben sich dadurch aber auch nicht lösen lassen.

Christian Lohmeyer , Landwirt

Lohmeyer ist Landwirt und Agrarwissenschaftler. Bei " Markus Lanz " legt er dar, warum er es für notwendig hält, Wölfe gezielt zu bejagen.