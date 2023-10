"Markus Lanz" heute am 26. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt heute wieder in seine gleichnachmige Talksendung ein. Wer sind die Gäste? Was ist das Thema der Ausgabe am 26. Oktober 2023?

26.10.2023 | Stand: 16:21 Uhr

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags lädt Markus Lanz zum Streitgespräch in seine gleichnamige Sendung. Gemeinsam mit verschiedenen Gästen diskutiert er dann über aktuelle Fragestellungen. Heute, am 26. Oktober 2023, gibt es allerdings eine etwas veränderte Situation in der Talksendung : Nur ein Gast sitzt Lanz gegenüber.

Die Übertragung der Sendung übernimmt in gewohnter Manier das ZDF . Das bedeutet, dass man die Ausgabe der Talkshow sowohl im linearen Fernsehen als auch im Live-Stream des Senders verfolgen kann. Die heutige Ausgabe " Markus Lanz " startet um 23.15 Uhr. Wem das zu spät ist, um sich vor das Fernsehgerät zu begeben, kann die Sendung auch noch nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek ansehen.

Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Gäste (beziehungsweise den einen Gast) und Thema bei " Markus Lanz " am 26. Oktober 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 26. Oktober 2023

Im Regelfall lädt Markus Lanz verschiedene Gäste ein, mit denen er über eine aktuelle gesellschaftspolitische Frage spricht - oder verschiedene Unterfragen, die mit einem aktuellen Thema zusammenhängen. Da es heute einen Sonderfall gibt und nur ein Gesprächspartner bei " Markus Lanz " zu Gast ist, wird eine größere Bandbreite an Themen angesprochen. So geht es unter anderem um Vertrauen in die Politik in Krisenzeiten und die wirtschaftlichen Herausforderungen Deutschlands .

"Markus Lanz" heute: Gäste am 26. Oktober 2023

Normalerweise lädt Markus Lanz vier bis fünf Gäste in seine Talkrunde ein, um aktuelle Fragestellungen zu diskutieren. Zumeist sucht er sich seine Gesprächspartner und -partnerinnen aus Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft , Medien und Politik zusammen. Heute, am 26. Oktober 2023, gibt es aber einen Sonderfall in der Sendung " Markus Lanz ": Nur ein Gast sitzt dem Talkmaster gegenüber. Eingeladen ist:

Politiker Theo Waigel

Waigel ist Ehrenvorsitzender der CSU . Bei " Markus Lanz " spricht der Politiker über Vertrauen in die Demokratie während Krisen sowie die Rolle Deutschlands in der weltpolitischen Gesamtlage. Außerdem äußert sich Waigel zu migrations- und wirtschaftspolitische Herausforderungen Deutschlands .