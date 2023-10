"Markus Lanz" heute: Gäste und Thema am 31. Oktober 2023

Markus Lanz lädt heute wieder in seine gleichnamige Talksendung ein. Die Gäste und das Thema am 31. Oktober 2023.

Bereits seit 2008 moderiert Markus Lanz eine nach ihm benannte, politische Talkshow im ZDF . Über 1700 Sendungen gab es seither. Die Talkshow wird in der Regel jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt und in jeder Ausgabe seiner Sendung begrüßt Lanz neue Gäste, mit denen er über aktuelle, geselllschaftlich relevante Themen diskutiert. Die Sendung beginnt am Dienstag um 23:45 Uhr und endet um 00:45 Uhr. Hier erfahren Sie, welche Gäste am 31. Oktober 2023 bei " Markus Lanz " zu sehen sein werden und über welche Themen diskutiert wird.

"Markus Lanz" heute am 31. Oktober 2023: Das sind die Gäste

Johannes Vogel , FDP-Politiker: Mit Blick auf die Entwicklung im Nahen Osten spricht der FDP-Vize über den außenpolitischen Kurs der Bundesregierung , die Beziehungen zu Iran und den wachsenden Antisemitismus in Deutschland .

Michael Wolffsohn , Publizist: Der Historiker diente einst selbst als Wehrpflichtiger in der israelischen Armee. Er äußert sich zur aktuellen Entwicklung des Israel-Krieges und zu den Strukturen innerhalb der Hamas .

Gilda Sahebi, Iran-Expertin:„Das spielt sich gerade genauso aus, wie es sich das iranische Regime erhofft hat", sagt sie über das Kalkül des Iran und erläutert außerdem, wie die Mullahs Judenhass in der Bevölkerung säen.

Das Thema bei "Markus Lanz" am 31. Oktober 2023

Die Themen bei " Markus Lanz " am 31. Oktober 2023 werden in erster Linie der wachsende Antisemitismus in Deutschland , die Strukturen in der Terrorgruppe Hamas und die Rolle der Bundesregierung im Konflikt sein.

"Markus Lanz" am 31. Oktober 2023 in der Wiederholung

Falls Sie die Ausstrahlung von " Markus Lanz " nicht im TV verfolgen können, besteht die Möglichkeit, sich die Sendung vom 31. Oktober 2023 in voller Länge in der ZDF -Mediathek anzuschauen.

