"Markus Lanz" heute am 8. Juni 2023: Das sind die Gäste

Markus Lanz ist heute wieder auf Sendung. Wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste am 8. Juni 2023.

08.06.2023 | Stand: 16:39 Uhr

Dass heute in manchen Bundesländern Feiertag ist, hält Talkmaster Markus Lanz nicht von der Arbeit ab. Auch am heutigen Donnerstag wird seine Sendung ausgestrahlt, was wie immer das ZDFübernimmt. Sowohl im linearen Fernsehen als auch im Live-Stream des Senders kann man das Programm verfolgen.

Der Moderator lädt normalerweise drei Mail wöchentlich zu seiner Gesprächssendung ein - zumeist dienstags, mittwochs und donnerstags. Los geht es immer am späten Abend; die heutige Sendung startet um 23.15 Uhr. Gäste aus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Medien diskutieren dabei im Regelfall ein aktuelles Thema beziehungsweise eine aktuelle, gesellschaftlich relevante Fragestellung.

Sie wollen wissen, worüber heute bei "Markus Lanz" debattiert wird und welche Personen dafür eingeladen sind? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste bei "Markus Lanz" am 8. Juni 2023.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 8. Juni 2023

Die meisten Ausgaben der Sendung "Markus Lanz" fokussieren sich auf ein Kernthema. Heute geht es vor allem um die Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Zukunft junger Menschen auf jenem. Außerdem wird die Regierungsarbeit der Ampelkoalition analysiert.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 8. Juni 2023

Für jede seiner Sendungen lädt Markus Lanz verschiedene Gäste ein, die zumeist aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Politik oder Medien stammen. Folgende Personen sind für die heutige Sendung angekündigt:

Ronja Ebeling, Unternehmensberaterin

Ebeling spricht über die Einstellung junger Menschen zur Arbeitswelt und Lebensplanung. Die 27-Jährige sagt laut ZDF: "Jeder fünfte Mitarbeitende unter 34 Jahren hat schon innerlich gekündigt."



Laura Bornmann, Ökonomin

Sie ist Expertin für Personalmanagement und erklärt bei "Markus Lanz", wie sich die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aktuell verändern. Das hat auch Einfluss auf die Chancen junger Menschen am Arbeitsmarkt.

Saskia Esken, Politikerin

Die SPD-Chefin nimmt Stellung zur aktuellen Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Zudem erklärt Esken, wie Klimaschutz und Energiewende sozialverträglich gestaltet werden können.



Helene Bubrowski, Journalistin

Die FAZ-Redakteurin analysiert die aktuelle Regierungspolitik. Dabei geht sie vor allem auf die zunehmenden Differenzen zwischen den Regierungsparteien, den Führungsstil von Kanzler Scholz sowie die Gründe für das Erstarken der AfD ein.