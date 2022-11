"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste heute Abend am 24. November

Wer sind heute die Gäste bei "Markus Lanz"? Um welches Thema geht es? Hier finden Sie die Infos - auch rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

24.11.2022 | Stand: 17:34 Uhr

Bei " Markus Lanz" diskutieren heute am 24. November 2022 wieder prominente Gäste, Wissenschaftler sowie Expertinnen und Experten über aktuelle Themen der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens.

Üblicherweise lädt Moderator Markus Lanz vier Gäste zu seiner beliebten Talkshow ein, es gibt aber auch Ausnahmen.

Lesen Sie hier alle Infos zur Talkshow - rund um Gäste, Thema, Sendetermine, Sendezeit, Übertragung live im TV und Stream und die Wiederholung in der Mediathek.

Thema der Sendung "Markus Lanz" am 24. November 2022

Bei "Markus Lanz" geht es heute um den Bürgergeld-Kompromiss, die Energie- und Sozialpolitik in Deutschland und um die Fußball-WM in Katar.

"Markus Lanz": Gäste am Donnerstag, 24. November 2022

Üblicherweise stammen die Gäste der Talkshow aus der Politik, dem Sport oder der Unterhaltungsbranche, häufig werden allerdings auch Wissenschaftlerinnen und Ärzte eingeladen. Die Teilnehmer der aktuellen Sendung werden in der Regel am Nachmittag des Ausstrahlungstags bekanntgegeben. Wir aktualisieren diesen Artikel entsprechend.

Diese Gäste kommen laut ZDF am 24. November 2022 ins Studio:

Stephan Weil, Politiker

Der Ministerpräsident Niedersachsens ( SPD) nimmt Stellung zum Bürgergeld-Kompromiss sowie zu seiner landespolitischen Klima-, Wirtschafts- und Energiestrategie.

Hans-Joachim Kümpel, Geophysiker

Er erklärt, wie die Fracking-Technologie zur Förderung von Gas funktioniert. Zur Frage, ob man diese in Deutschland nutzen könnte, sagt er: "Die Risiken sind beherrschbar."

Petra Pinzler, Journalistin

Die Wirtschafts- und Umweltexpertin der Zeit analysiert die deutsche Energie- und Sozialpolitik. Zudem erläutert sie, warum sie Gas-Fracking in Deutschland ablehnt.

Ronny Blaschke, Sportjournalist

Er hat auf vier Kontinenten zu den politischen Verstrickungen im Fußball recherchiert, äußert sich zur politischen Dimension der WM in Katar und zieht Vergleiche zu früheren Turnieren.

Sendetermine und Sendezeit von "Markus Lanz" im ZDF

Die Sendung wird unter der Woche von Dienstag bis Donnerstag ausgestrahlt. Die Sendezeiten können leicht variieren, aber meistens läuft "Markus Lanz" um 23.15 oder 23.30 Uhr. Das sind die Sendetermine von "Markus Lanz" der aktuellen Woche inklusive Sendezeit:

Dienstag, 22.11.2022, 23.30 Uhr

Mittwoch, 23.11.2022, 23.15 Uhr

Donnerstag, 24.11.2022, 23.30 Uhr

Die normale Dauer der Folgen von "Markus Lanz" liegt bei 75 Minuten.

"Markus Lanz": Übertragung im TV und Stream

Die beliebte Talkshow läuft seit 2008 im deutschen Fernsehen. Die Sendung wird vom ZDF im TV und auf der offiziellen Seite live im Online-Stream übertragen.

Wiederholung von "Markus Lanz": Ganze Folgen in der Mediathek

Wer ganze Folgen von "Markus Lanz" als Wiederholung sehen möchte, kann sie in der ZDF-Mediathek finden. Auf der Website sind die aktuellsten Folgen im Stream abrufbar. Ältere Folgen werden aus der Mediathek entfernt.

Infos zur Sendung "Markus Lanz"

Seit dem 3. Juni 2008 läuft die Talkshow "Markus Lanz" im Fernsehen. In jeder Folge empfängt Markus Lanz mehrere Gäste. Zum Teil gibt es Einzelgespräche, zum Teil Diskussionen. Dabei geht es vor allem um aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft. Das Themenspektrum ist aber breit, sodass sich die Gespräche auch um Unterhaltung, Sport oder persönliche Schicksale drehen können.

Die Sendungen werden in einem Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet. In der Regel findet die Aufzeichnung einige Stunden vor der Ausstrahlung der Talkshow statt. In einzelnen Fällen wird "Markus Lanz" live gesendet - zum Beispiel, wenn es um aktuelle Wahlen geht.

Tickets lassen sich für die Sendungen nicht kaufen. Früher gab es ein Publikum im Studio. Nachdem wegen der Corona-Pandemie aber keine Zuschauer mehr zugelassen wurde, entschied sich Markus Lanz dazu, auch künftig auf ein Live-Publikum zu verzichten. Nach eigenen Angaben seien die Gespräche dadurch intensiver.

In der TV-Kritik gibt es für "Markus Lanz" überwiegend positive Resonanz. 2021 wurde die Sendung mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Information“ ausgezeichnet. Die Quoten lagen im Jahr 2020 durchschnittlich bei 1,77 Millionen Zuschauern.

Porträt: Wer ist der Moderator Markus Lanz?

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol geboren und ist heute ein erfolgreicher Fernsehmoderator und TV-Produzent.Markus Lanz hatte seinen Durchbruch mit "Explosiv – Das Magazin"bei RTL, bis er dann 2008 zum ZDF wechselte, wo er die nach ihm benannte Talkshow "Markus Lanz" moderiert. Ab 2012 war er außerdem Moderator bei "Wetten, dass..?". Die Show wurde aber am 13. Dezember 2014 eingestellt.

Markus Lanz lebt in Hamburg. Er hat einen Sohn aus seiner Beziehung mit der Moderatorin Birgit Schrowange, mit der er von 1998 bis 2006 zusammen war. 2011 heiratete er die Betriebswirtin Angela Gessmann, mit der er zwei Töchter hat. (AZ)

