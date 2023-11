"Markus Lanz: Ukraine - Leben mit dem Krieg": Übertragung der Doku im ZDF

Die Doku "Markus Lanz: Ukraine - Leben mit dem Krieg" berichtet aus der Ukraine. Hier finden Sie Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

27.11.2023 | Stand: 13:49 Uhr

Mit verschiedenen Gästen diskutiert Markus Lanz aktuelle Themen in seiner regulären Show im ZDF . Als Spezialausgabe wurde 2023 bereits eine Doku veröffentlicht und eine weitere folgt im November. Das Leben und Leiden in der Kriegszone - das ist Thema der neuen Dokumentation " Markus Lanz : Ukraine - Leben mit dem Krieg" im ZDF . In dieser berichten Markus Lanz und Autorin Silke Gondolf von der ukrainischen Gesellschaft - vom Leiden, Leben und Hoffen im Krieg. Die Hoffnung auf Frieden und Freiheit haben die Menschen nicht aufgegeben. Ein 21-Monate andauernder Angriff russischer Streitkräfte seit Februar 2022 hat das Leben in der Ukraine beeinflusst. Doch wie hat sich das Leben für die Bürger des Landes verändert? Welche Auswirkungen hat der Krieg auf die Menschen der Ukraine ?

Bereits im Mai 2023 hatte Markus Lanz die Auswirkungen des Ukrainekriegs in der Grenzregion von Russland und Moldawien erkundet. In seiner neuen Dokumentation taucht er in den Alltag der Menschen in der Ukraine ein und sucht ihre Perspektiven des Kriegs. Ziel ist es, den Einfluss des Kriegs auf den Alltag der Ukrainer zu verstehen. Hierfür trifft er zum Beispiel auf den Bauern Vitaliy in Novohryhorivka , dessen gesamter Hof zerstört wurde, da er nur wenige Kilometer von der Front in Cherson entfernt lebt. Das Ackerland ist vermint, doch die Familie gibt nicht auf und beginnt mit dem Wiederaufbau des Hofes. Außerdem trifft Lanz auf Zoya Shu , eine ukrainische Fotografin, die sich mit dem Thema der Kriegsgefangenschaften auseinandersetzt und Gefangenen eine Stimme gibt.

Hier finden Sie Informationen zum Sendetermin im TV , zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung in der Mediathek .

Termin von "Markus Lanz: Ukraine - Leben mit dem Krieg"

ZDF hat den Sendetermin der Doku für Dienstag, den 28. November 2023, um 22.45 Uhr angekündigt. Die neue Doku führt den Zuschauer entlang der Städte Lwiw , Kiew , Irpin, Butscha, Mykolajiw, Cherson und Odessa . Die Länge der Sendung beträgt ungefähr 60 Minuten. Im Anschluss geht es ab 23.45 Uhr weiter mit der regulären " Markus Lanz "-Sendung über die aktuelle Situation in der Ukraine . Für die Gesprächsrunde sind laut Sender Nils Thal , Feuerwehrmann und Helfer in der Ukraine , Kriegsreporter Frederik Pleitgen und Politologin und Militärstrategin Florence Gaub eingeladen.

"Markus Lanz: Ukraine - Leben mit dem Krieg": Übertragung im TV und Stream

Lesen Sie auch

ZDF "Dreamland – Tödliche Geschäfte": Termin, Darsteller, Handlung und alle Infos

Parallel zur TV-Übertragung im ZDF wird die Dokumentation auch in der ZDF- Mediathek veröffentlicht. Sie haben also die Möglichkeit, die Sendung im TV zu schauen oder aber über die Mediathek auf Folgen der "Markus Lanz"-Sendung und die neue Doku zu zugreifen.

Wiederholung in der Mediathek von "Markus Lanz: Ukraine - Leben mit dem Krieg"

Eine Wiederholung im Free-TV ist vom Sender nicht angekündigt worden. Sie haben aber in jedem Fall die Möglichkeit " Markus Lanz : Ukraine - Leben mit dem Krieg" in der ZDF -Mediathek zu streamen, falls Sie die Free-TV-Premiere der Doku verpasst haben.