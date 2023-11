"Markus Lanz" heute am 21. November: Das sind die Gäste

Markus Lanz lädt wieder zum Polit-Gespräch im ZDF ein. Hier gibt es alle Infos rund um die Gäste und das Thema der heutigen Folge am 21. November 2023.

21.11.2023 | Stand: 17:09 Uhr

" Markus Lanz " läuft wöchentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim ZDF . Auch diese Woche werden wieder drei neue Folgen ausgestrahlt. Die Termine zur Ausstrahlung sind wie üblich am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Moderator Markus Lanz lädt immer mehrere zum Thema der Sendung passende Gäste ein. Diese reden mit dem Talkmaster über aktuelle Themen, welche für Deutschland und die Welt politisch oder gesellschaftlich relevant sind.

Die Sendung beginnt häufig erst spät am Abend, so auch am heutigen Dienstag, dem 21. November 2023. Start der Gesprächsrunde ist um 23.30 Uhr im ZDF . Neben der klassischen Ausstrahlung im TV , kann die Sendung auch online im Stream des Senders verfolgt werden. Nach Sendeschluss ist die Episode der Talkshow zusätzlich in der ZDF-Mediathek verfügbar. Hier kann diese auch als Wiederholung nachgesehen werden, falls der eigentliche Sendetermin beispielsweise zu spät für jemanden ist.

Mehr zum heutigen Thema und den Gästen der Sendung am Dienstag, den 21. November, erfahren Sie hier im Artikel.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 21. November

Die heutige Ausgabe von " Markus Lanz " verspricht eine Diskussion mit mehreren Politikern und Wirtschaftsexperten. Im thematischen Fokus der Sendung steht das wegweisende Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts . Hierzu werden die möglichen Auswirkungen auf die politische Landschaft Deutschlands beleuchtet.

Neben der deutschen Wirtschaftslage steht zudem die aktuelle Flüchtlingssituation und deren ökonomische Auswirkungen im Mittelpunkt der Sendung.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 21. November"

Die Gäste der heutigen Sendung bei Markus Lanz sind:

Robert Habeck , Vizekanzler

Der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister ( Bündnis 90/Die Grünen ) gibt seine Einschätzung zum historischen Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts ab. Dabei beleuchtet er die möglichen Auswirkungen auf die Ampelkoalition und gibt Einblicke in seine zukünftigen Schritte in der Klima- und Energiepolitik.

Stephan Weil , SPD-Politiker

Der Ministerpräsident Niedersachsens äußert sich zur aktuellen Flüchtlingssituation in seinem Land und erörtert die Finanzierung der Asylpolitik. Zudem nimmt er Stellung zur wieder aufgeflammten Debatte um die Schuldenbremse und ihre Bedeutung für die politische Landschaft.

Veronika Grimm , Ökonomin

In ihrer Rolle als eine der fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland analysiert Veronika Grimm die Auswirkungen des Bundesverfassungsgerichtsurteils auf die Wirtschaftslage und die Konjunkturaussichten des Landes. Dabei gibt sie Einblicke in mögliche ökonomische Entwicklungen in der Zukunft.

Helene Bubrowski , Journalistin

Die " FAZ "-Expertin für Innen- und Rechtspolitik wirft einen Blick auf den gegenwärtigen Zustand der Ampelkoalition. Darüber hinaus äußert sie sich zu den migrationspolitischen Herausforderungen, mit denen Bund und Länder konfrontiert sind, und gibt ihre Einschätzung dazu ab.