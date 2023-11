"Markus Lanz" heute am 7.11.23: Das sind die Gäste

Heute Abend, am 7. November, spricht Markus Lanz mehrheitlich über die deutsche Migrationspolitik. Hier finden Sie alle Infos zum heutigen Thema und den Gästen.

07.11.2023 | Stand: 16:36 Uhr

Markus Lanz präsentiert wöchentlich seine gleichnamige Talkshow und hat auch in dieser Woche wie üblich drei Sendetermine im ZDF : Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die heutige Ausgabe, am Dienstag, dem 7. November 2023, ist erneut eine Runde interessanter Experten eingeladen.

Die Sendung wird sowohl im TV als auch live online im Stream beim ZDF ausgestrahlt. Nach der Übertragung ist die Episode in der Mediathek des Senders jedezeit als Wiederholung verfügbar. Die Ausgabe von " Markus Lanz " beginnt heute um 23.15 Uhr.

Weitere Infos zur heutigen Ausgabe der Show und den Gästen finden Sie in unserem Artikel.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 7. November

In der heutigen Ausgabe von " Markus Lanz " stehen zwei zentrale Themen im Mittelpunkt: Zum einen wird über die Beschlüsse des Migrationsgipfels und deren Umsetzbarkeit diskutiert. Zweitens wird über die pro-palästinensische Großdemonstration in Essen, bei der auch Forderungen nach der Errichtung eines islamistischen Kalifats in Deutschland erhoben wurden, gesprochen.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 7. November

Diese vier Gäste sind als Experten in die heutige Sendung von " Lanz " eingeladen:

Omid Nouripour , Politiker

Der Grünen-Chef bezieht Stellung zu den Beschlüssen des Migrationsgipfels und deren Umsetzbarkeit.



Kerstin Münstermann , Journalistin

Sie ist Leiterin des Parlamentsbüros der " Rheinischen Post " und analysiert das politische Ringen um die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik .



Eren Güvercin , Islam-Experte

Er informiert zu den Hintergründen bezüglich der pro-palästinensischen Großdemonstration in Essen und über die Protestler.



Bettina Dickes , Landrätin

Die CDU-Kommunalpolitikerin berichtet von der angespannten Flüchtlingssituation in ihrem Landkreis, sowie der damit einhergehenden Stimmung in der Bevölkerung.