Max Mutzke lebt mit vier Kindern und seiner Frau im Schwarzwald - ein Porträt

Mit dem Grand Prix Hit startete Max Mutzke 2006 in seine Karriere. Derzeit moderiert er "Lebenslieder" im Ersten. Familie, Lieder, Kinder – lesen Sie hier alles über den Musiker.

15.12.2022 | Stand: 14:22 Uhr

"Can’t Wait until tonight, Babe. Until you by my side, babe" – damit sang sich Max Mutzke auf Platz eins der deutschen Charts und trat beim Eurovision Songcontest 2004 in Istanbul an. Zuletzt stellte er sein Können bei der ersten Staffel "The Masked Singer" unter Beweis und ging als Sieger hervor. Privat lebt der Sänger im Schwarzwald mit seiner Familie. Hier im Porträt gibt es weitere interessante Infos zu Max Mutzke.

Freundin, Wohnort, Kinder - Infos zu Max Mutzke im Steckbrief

Beruf: Sänger und Moderator

Sänger und Moderator Bürgerlicher Name: Maximilian Nepomuk Mutzke

Maximilian Nepomuk Mutzke Alter: 41 Jahre

41 Jahre Geburtstag: 21. Mai 1981

21. Mai 1981 Wohnort: Schwarzwald

Schwarzwald Familienstand: verheiratet

verheiratet Partnerin: Nazu

Nazu Kinder: vier

Max Mutzke: Aufgewachsen in Schwarzwald-Idylle

Max Mutzke beschreibt seine Kindheit und Jugend im Schwarzwald gerne als "bilderbuchhaftes Bullerbü-Idyll". In einem Interview imRBB verrät der Musiker, dass er so wie seine Kindheitsheldin Pipi Langstrumpf eher ungern in die Schule ging. Viel lieber war er in den Wäldern rund um seinen Geburtsort Krenkingen unterwegs. Mit 16 Jahren verließ er deshalb die Hauptschule – die Musik begleitet ihn allerdings weiterhin: Aufgewachsen in einem Haus mit großem Probenraum voller Instrumenten war er unter anderem in einer Band mit seinen fünf Geschwistern. Neben dem Singen spielte er in mehreren Bands auch das Schlagzeug. Später holte er den Realschulabschluss und auch das Abitur nach.

Max Mutzke: Karrierestart beim Eurovision Songcontest

2004 schaffte Max Mutzke den Durchbruch: Als Sieger der Casting-Show "Stefan-sucht-den-Super-Grand-Prix-Star" fährt er nach Istanbul zum Eurovision Songcontest. Dort holt er den achten Platz. Das Grand Prix Lied "Can’t Wait Until Tonight" stiegt in Deutschland auf Platz eins der Charts und brachte Max Mutzke eine Goldene Schallplatte ein. Im Anschluss nahm der Vollblutmusiker sein erstes Album "Rare" auf, produziert wurde es von Stefan Raab. 2008 folgt das zweite Album "Black Forest", welches er seiner Heimat widmet. In einem Jazz-Album 2012 musizieren neben Max auch Gäste, wie Nils Landgren, Thomas D und Cassandra Steen. Sein aktuelles Album "Wunschlos süchtig" ist 2021 erschienen und hat sich mit souligen, poppigen und funky Tönen mit dem Thema Glück befasst.

Max Mutzke: Das sind seine erfolgreichsten Lieder

Can’t Wait Until Tonight (2004)

Schwarz auf Weiß (2004)

Marie (2008)

New Day (2009)

Welt hinter Glas (2015)

Max Mutzke: Moderator bei der ARD-Show "Lebenslieder"

Im Sommer 2019 stand Max Mutzke erneut auf der großen Bühne: Bei der Prosieben-Show "The Masked Singer" gewann er in einem Astronauten Kostüm die erste Staffel. Seit 2021 moderiert er im Ersten die Show "Lebenslieder". Hier hat er Prominente zu Gast, mit denen er auf ihr Leben zurückblickt und die wichtigsten Lieder im Leben der Promis mit ihnen gemeinsam performt. Die Show ging 2022 in die zweite Staffel.

Alle Alben von Max Mutzke

Rare (2005)

… aus dem Bauch (2007)

Black Forest (2008)

Home Work Soul (2010)

Durch Einander (2012)

Max (2015)

Colors (2018)

Wunschlos süchtig (2021)

Max Mutzke privat: So lebt er mit seiner Freundin

Jahrelang war es Max Mutzkes großer Traum: Einen LKW zum Expedition-Mobil umbauen, seine ganze Familie einpacken und einmal rundum die Welt damit. Doch vorerst ist der Traum geplatzt: "Man kann sich das nicht mehr leisten mit dem Sprit." Als in der Corona-Pandemie die 200 Konzerte im Jahr wegfielen, merkte Max Mutzke etwas: "Ich konnte durch das Lockdown-Jahr echt viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Das war mir gar nicht so bewusst, wie sehr mir das eigentlich gefehlt hat", erklärt der Musiker im Interview mit T-Online. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin und den vier Kindern lebt er im Schwarzwald auf 1000 Metern Höhe. Noch immer ist Max Mutzke stark mit seiner Heimat verbunden: Während der Corona-Krise begann er, ehrenamtlich die Pistenraupe in seinem Ort zu fahren, damit die Wanderwege passierbar sind.

Max Mutzke: Seine Mutter war Alkoholikerin

Schon früh merkten Max Mutzke und seine Geschwister, dass bei seiner Mutter etwas anders war. "Sie hatte eben diese Krankheit, Alkoholikerin zu sein", erklärt er im RBB. Zunächst war das kein Thema, über das der Musiker sprach, bis er merkte: "Wenn man das auf der Bühne erzählt, dann fühlen sich die Menschen auch verstanden." Mit 61 Jahren verstarb die ehemalige Schauspielerin an den Folgen des Alkoholmissbrauchs. Mit dem Lied "Hier bin ich Sohn" verarbeitete Max Mutzke das Gefühl der Unbeholfenheit gegenüber der Krankheit: "Es gibt so vieles, das ich kann. Ich bin Vater, ich bin Mann. Doch hier bin ich Sohn."

Allerdings zog Mutzke positive Seiten aus der Erkrankung seiner Mutter. Er selbst sei im Umgang mit Alkohol und Drogen im Allgemeinen sensibilisiert, wie er im Gespräch mit dem Comedian und Moderator Pierre M. Krause erklärte. Außerdem habe er eine große Resilienz entwickelt. "Ich habe irgendwann viel später als Erwachsener gecheckt, dass meine gute Laune und mein krasser Optimismus, dass das alles daher kommen muss." Als Jugendlicher hat er sich dann sein Leben woanders schön gemacht und musste auch oft kreativ werden. Noch heute entwickelt er bei Wanderungen mit seiner Familie kleine Spiele, um alle bei Laune zu halten.

