"Mayfair Witches": Start, Besetzung, Handlung und alle Infos

Mit "Mayfair Witches" bringt Sky eine neue Horror-Fantasy-Serie nach Deutschland. Alles rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Stream der neuen Serie erfahren Sie hier.

21.02.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Von manchen Themen bekommen die Menschen in der Literatur und im Film einfach nicht genug. Dazu gehört alles Übernatürliche wie Engel, Teufel, Vampire oder Hexen. Gerade die düsteren Geschichten rund um Kreaturen der Nacht sind heute noch genauso beliebt wie schon vor 100 Jahren. Nachdem die auf der Arbeit von Bestseller-Autorin Anne Rice basierende Horror-Fantasy-Serie "Interview mit einem Vampir" beim Publikum sehr gut ankam, sind die Produzenten jetzt nachgezogen. Auch "Mayfair Witches" basiert auf den Büchern von Anne Rice und wurde nun als Serie verfilmt.

Worum geht es diesmal im düsteren Fantasy-Universum der Star-Schriftstellerin? Wie viele Folgen hat die Serien-Verfilmung der Bücher? Das und alles weitere, was Sie rund um "Mayfair Witches" wissen müssen, erfahren Sie hier.

Start von "Mayfair Witches": Ab wann ist die neue Serie zu sehen?

Gute Neuigkeiten für all diejenigen, die es leid sind, ewig auf bereits angekündigte Serien zu warten. Denn während es noch eine ganze Weile dauert, bis Fantasy-Fans die neuen Staffeln von "House of the Dragon" oder der "Herr der Ringe"-Serie sehen können, ist "Mayfair Witches" schon bald verfügbar. Bereits am Freitag, dem 31. März, startet die Serie in Deutschland auf Sky. Kunden des Streaming-Dienstes können ab diesem Zeitpunkt wöchentlich neue Folgen von "Mayfair Witches" genießen. In den USA ist die Serie bereits am 8. Januar an den Start gegangen. "Der Schwarm": Wie viel Realität steckt in der SciFi-Serie? "Der Schwarm": Wie viel Realität steckt in der SciFi-Serie?

Das sind die Folgen der 1. Staffel von "Mayfair Witches"

Nach dem Serienstart von "Mayfair Witches" Anfang des Jahres in den USA, avancierte die Show innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Publikumsliebling. Die Zuschauerzahlen lagen sogar noch höher als die des Serienfinales von "The Walking Dead". Es wurde daher bereits angekündigt, dass es auch noch eine zweite Staffel mit neuen Folgen der Serie geben wird. Wann dies der Fall sein wird, ist allerdings noch unklar.

Die 1. Staffel von "Mayfair Witches" hat gar nicht viele Folgen gebraucht, um einen solchen Hype auszulösen. Gerade einmal acht Episoden der Serie wurden bislang produziert. Diese werden wöchentlich in Doppelfolgen ab Ende März auf Sky ausgestrahlt. Das sind die Folgen und ihre Sendetermine:

Folge 1: "Die Hexenstunde" ("The Witching Hour") - 31. März

"Die Hexenstunde" ("The Witching Hour") - 31. März Folge 2: "Der dunkle Ort" ("The Dark Place") - 31. März

"Der dunkle Ort" ("The Dark Place") - 31. März Folge 3: ("Second Line") - 7. April

("Second Line") - 7. April Folge 4: ("Curiouser and Curiouser") - 7. April

("Curiouser and Curiouser") - 7. April Folge 5: ("The Thall") - 14. April

("The Thall") - 14. April Folge 6: ("Transference") - 14. April

("Transference") - 14. April Folge 7: ("Tessa") - 21. April

("Tessa") - 21. April Folge 8: ("What Rough Beast") - 21. April

Die Besetzung von "Mayfair Witches" - Das sind die Schauspieler im Cast der Serie

Wie es von einer Serie zu erwarten ist, die einen so erfolgreichen Start hingelegt hat, kann auch "Mayfair Witches" mit einigen erfahrenen Stars im Cast aufwarten. Mit dabei sind unter anderem die aus "The White Lotus" bekannte Alexandra Daddario und der "Boardwalk Empire"-Star Jack Huston.

Hier haben wir eine Liste mit den wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspielern für Sie.

Schauspieler Rolle Alexandra Daddario Rowan Fielding Harry Hamlin Cortland Mayfair Tongayi Chirisa Ciprien Grieve Jack Huston Lasher Annabeth Gish Deirdre Mayfair Beth Grant Carlotta Mayfair Erica Gimpel Ellie Mayfair Jen Richards Jojo

"Mayfair Witches": Das ist die Handlung der Erfolgsserie

Bei "Mayfair Witches" handelt es sich um eine Story aus der Feder von Bestseller-Autorin Anne Rice. Wie zu erwarten war ist auch diese Serie düster und voller Magie. Im Mittelpunkt steht diesmal die Neurochirugin Dr. Rowan Fielding. Nachdem ihre Adoptivmutter an Krebs erkrankt ist, gerät Rowan über deren Behandlung in einen Streit mit mehreren ihrer Kollegen. Diese fallen daraufhin tot um - Diagnose: Aneurysma.

Geschockt macht sich Rowan auf die Suche nach ihrer leiblichen Familie, um dort Antworten auf ihre scheinbaren übersinnlichen (und tödlichen) Fähigkeiten zu erhalten. Bei ihnen angekommen muss Rowan feststellen, dass sie ein Mitglied eines Hexen-Clans ist. Zusätzlich wird sie in einen Kampf mit einem übernatürlichen Gegner gezogen, der ihre Familie bereits seit Generationen bedroht.

Übertragung von "Mayfair Witches" im Stream bei Sky

"Mayfair Witches" wird von Sky nach Deutschland gebracht. Dabei bietet der Medienriese seinen Kunden gleich mehrere Optionen, um die Serie zu sehen. Im Pay-TV ist "Mayfair Witches" auf Sky Atlantic wöchentlich ab 31. März mit je zwei neuen Folgen zu sehen. Zusätzlich kann die Serie auch im Stream aufWow angeschaut werden. Weil das aber noch nicht genug ist, können Sky-Kunden die Serie auch bei Sky Q auf Abruf genießen.

Der offizielle Trailer zu "Mayfair Witches"

Wer sich schon einmal auf die neue Hexen-Serie einstimmen möchte, der kann das hier mit dem offiziellen Trailer zu "Mayfair Witches" tun:

Lesen Sie auch