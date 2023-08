Unsichtbare Revolution bei McDonald's: Fast-Food-Gigant versteckt Mikrochips in Verpackungen

McDonald's ist dafür bekannt, seine Kunden öfters zu überraschen. Jetzt versteckt das Unternehmen Mikrochips in seinen Verpackungen - und das aus einem bestimmten Grund.

31.07.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Die Fast-Food-Kette McDonald's will zukünftig RFID-Chips in ihre Getränke- und Eisbecherverpackungen packen. Wie das Portal Der Westen von einer Unternehmenssprecherin erfuhr, wird diese Technologie genutzt, um die Nutzung von Verpackungen zu optimieren und Verpackungsmüll zu reduzieren. Wie das funktioniert, und was für Vorteile es mit sich bringt.

Mikrochips in McDonald's Verpackungen: So funktioniert RFID

RFID steht für "Radio-Frequency Identification", zu Deutsch also "Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen". Es handelt sich dabei um eine Technologie, die zur automatischen Identifizierung und Lokalisierung von Objekten und manchmal auch Lebewesen dienen kann. Ein RFID-System besteht aus einem Transponder (auch als RFID-Tag bezeichnet) und einem Lesegerät. Der Transponder, der auf oder in dem zu identifizierenden Objekt angebracht ist, enthält einen Mikrochip mit nicht-flüchtigem Speicher, in dem die Identifikationsdaten gespeichert sind.

Das Lesegerät sendet Radiowellen aus, die von dem Transponder empfangen werden. Durch die Energie der Radiowellen wird der Transponder aktiviert und sendet die auf dem Mikrochip gespeicherten Daten zurück an das Lesegerät.

Die RFID-Chips ermöglichen eine kontaktlose Datenübertragung über kurze Entfernungen und sind in der Lage, innerhalb eines Restaurantbereichs zu funktionieren. Laut dem Verbraucherportal Chip.de können die Chips dazu genutzt werden, um zu überprüfen, wie oft ein Becher bereits benutzt wurde und ob er noch bedenkenlos an Gäste ausgegeben werden kann.

McDonald's: Mikrochips sollen für weniger Verpackungsmüll sorgen

Einer der Hauptgründe für die Einführung der RFID-Technologie bei McDonald's - einem der 20 wertvollsten Unternehmen der Welt - ist die Reduzierung von Verpackungsmüll. In den meisten Fast-Food-Restaurants werden Lebensmittel in Einwegverpackungen serviert, die nach dem Verzehr weggeworfen werden. Dies führt zu einer erheblichen Menge an Verpackungsmüll, der die Umwelt belastet.

Durch die Verwendung von Mehrwegverpackungen kann diese Menge an Müll reduziert werden und die RFID-Chips in den Verpackungen können es McDonald's nun ermöglichen, die Verpackungen zu verfolgen und sicherzustellen, dass sie nach Gebrauch zurückgegeben und wiederverwendet, anstatt weggeworfen werden.

Darüber hinaus könnten die RFID-Chips dazu beitragen, verlorene oder versehentlich weggeworfene Verpackungen wiederzufinden und so den Verpackungsmüll weiter zu verringern.

McDonald's packt RFID-Chips in Verpackungen - Vorteile für Kunden

Die Mikrochips in den Merhwegverpackungen bieten aber noch weitere Vorteile für McDonald's-Kunden und auch das Unternehmen selbst. Wie Merkur.de berichtet, ermöglicht die Technologie es McDonald's, den aktuellen Lagerbestand der Mehrwegverpackungen in Echtzeit zu überprüfen und bei Bedarf Nachschub zu bestellen. Für die Kunden bedeutet dies, dass sie immer sicher sein können, dass ihre Lieblingsprodukte verfügbar sind.

McDonald's selbst profitiert in der Hinsicht, als dass das Unternehmen durch die Nutzung der RFID-Chips Daten sammeln und auswerten kann - was wiederum Einblicke in das Verhalten der Kunden gibt.

Die Zukunft der RFID-Technologie bei McDonald's in Deutschland

In Deutschland befinden sich die RFID-Chips bereits in einigen Verpackungen, sind aber noch nicht in Gebrauch. Wie t-online.de von einer Unternehmenssprecherin erfuhr, plant McDonald's, die Technologie nach einer umfangreichen Testphase auch in Deutschland einzuführen. In Frankreich seien die Chip-Becher bereits in Serie gegangen.

