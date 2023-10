McDonald's: Das sind die 10 beliebtesten Produkte

Ob Burger, Salat oder Wraps – McDonald's hat viele verschiedene Produkte im Angebot. Erfahren Sie hier, welche 10 sich am besten verkaufen.

Big Mac, Cheeseburger und Happy Meal – einige McDonald's Produkte haben mittlerweile fast schon einen Kult-Status erreicht. Jede und jeder hat seine eigenen Präferenzen, die sie oder er bei einem kurzen Abstecher zum McDrive oder einem spontanen Besuch in einem Restaurant vor Ort regelmäßig bestellt. Aber wie sieht es eigentlich in der Gesamtbetrachtung aus? Was sind die beliebtesten McDonald's Produkte?

Was sind die beliebtesten Produkte bei McDonald's?

Laut Reader's Digest sind das die 10 Bestseller bei McDonald's:

Platz 1: Pommes

Platz 2: Big Mac

Platz 3: Snack Wraps

Platz 4: Happy Meal

Platz 5: Egg McMuffin

Platz 6: Apfeltüte und Apfeltasche

Platz 7: Chicken McNuggets

Platz 8: Premium Salate

Platz 9: Doppel-Cheeseburger

Platz 10: McGriddles Breakfast Sandwich

Das beliebteste McDonald's Produkt: Die Pommes

Insgesamt sind die Pommes von McDonald's das meistverkaufte und somit beliebteste Produkt der Kette. Hierzulande erhältlich in drei Größen: Die kleine Portion wird in einer Papiertüte angeboten, die Größen "Mittel" und "Groß" gibt es in der allseits bekannten roten Verpackung aus Pappe. So können die Pommes einfach mit den Fingern gegessen werden. Dabei enthält die große Pommesportion insgesamt 434 Kilokalorien, 330 die mittlere und 231 die kleine.

Aber wie werden die Pommes hergestellt? Wie ein YouTube-Video von Mashed zeigt, werden die geernteten Kartoffeln zunächst maschinell in die typische Pommes-Form geschnitten. Danach werden die Kartoffelstücke mit Dextrose – einem natürlichen Süßstoff – und Dinatriumdiphosphat (E450a) versetzt, das gefährliche Stoffe reduzieren soll, die bei der Zubereitung der Pommes entstehen. Teilweise gebraten werden die Fritten dann gefroren und zu den Restaurants geliefert. Dort brauchen sie nur noch drei Minuten bis sie servierfertig sind. Nur das Salz muss davor noch auf die Pommes gestreut werden.

Der BigMac: Vizemeister der beliebtesten McDonald's Produkte

Der berühmte Big Mac schafft es "nur" auf den zweiten Platz der beliebtesten Produkte des Fastfood-Riesen McDonald's. Zwischen den beiden Sesam-Weizenbrötchenhälften befinden sich zwei Rindfleisch-Patties, der Eisbergsalat, Salzgurken, Zwiebeln, Schmelzkäse und eine weitere Bun-Hälfte. Nicht zu vergessen: Die ursprünglich als "secret sauce" bezeichnete Big Mac Soße, die den Burger letztlich zu dem machen, wofür ihn die Kundinnen und Kunden lieben. Zusammengerechnet machen das 545 Kilokalorien.

Wie Reader's Digest berichtet, soll Erfinder Jim Delligatti auf die Idee gekommen sein, einen Burger mit zwei Patties anzubieten, da sein Restaurant damals in erster Linie von Stahlarbeitern besucht wurde. Diese konnte ein Burger mit nur einem Patty nicht vollständig sättigen.

Übrigens: In North Huntingdon im US-amerikanischen Pennsylvania, einem Vorort von Pittsburgh, gibt es ein Big Mac Museum. Dabei handelt es sich um ein McDonald's Restaurant, in dem es einen mehrere Meter hohen Big Mac aus Kunststoff zu sehen gibt, ebenso wie einen Zeitstrahl, der die Geschichte des Burgers erzählt.

Platz 3 der beliebtesten Produkte bei McDonald's: Die Snack Wraps

Besonders passend zu einem Fastfood-Restaurant: Speisen und Produkte, die auf die Hand bestellt und so direkt mitgenommen werden können – wie die Snack Wraps. Daher landen sie auf dem dritten Platz der beliebtesten Produkte von McDonald's. Derzeit in Deutschland erhältlich sind der McWrap Chicken Sweet Chilli und McWrap Chicken Caesar.

Dabei besteht ersterer aus paniertem Hähnchenfleisch, Eisbergsalat und weißen Zwiebeln, die von einer Weizentortilla ummantelt werden.

In der Caesar-Version hat man die Zwiebeln durch Hartkäse ersetzt, ebenso wie die Soßen: Hierfür wird selbstverständlich die typische Caesar Sauce verwendet. Zusätzlich werden dem Wrap noch Tomatenscheiben hinzugefügt.

Der vierte Platz der beliebtesten McDonald's Produkte: Das Happy Meal

Mit dem Happy Meal belegt den vierten Platz der beliebtesten Produkte von McDonald's ein Menü, das speziell für Kinder zusammengestellt werden kann. Es umfasst eine Hauptspeise, bei der zum Beispiel zwischen Chicken McNuggets oder Burgern gewählt werden kann, einer Beilage wie Pommes, einem Getränk, etwas Fruchtigem und schließlich einem Geschenk. Bei Letzterem handelt es sich um ein Spielzeug oder ein Buch.

Das im Happy Meal enthaltene Spielzeug macht McDonald's zu dem größten Spielwarenhändler der Welt. Chip Praxistipps zufolge würden in einem Jahr etwa 1,5 Milliarden Spielzeuge mitverkauft werden.

Fällt die Entscheidung auf ein Buch, so erhalten die Kinder monatlich wechselnden Lesestoff, mit dem pro Happy Meal 10 Cent an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung gespendet wird.

Auf dem fünften Rang der beliebtesten McDonald's Produkte: Egg McMuffins

Die Egg McMuffins sind die fünftbeliebtesten McDonald's Produkte. Erfunden wurden sie von Herbert Peterson, einem Fastfood-Werbemanager, der damit erstmalig eine Frühstücksoption für Schnellrestaurants auf den Markt brachte. Für seine Idee, ein Egg Benedict Sandwich für McDonald's anzubieten, verwendete er pochiertes Ei, Speck und Käse, die zwischen zwei "english muffins" landeten. Unter diesen Muffins sind dabei nicht die Gebäckteilchen zu verstehen, wie wir sie hierzulande kennen. Es handelt sich um kleine, flache und runde Brötchen aus Hefeteig. Sie erinnern optisch daher eher an Pancakes.

Noch heute gibt es in Deutschland den klassischen McMuffin Bacon & Egg im Sortiment. Daneben wird auch der McMuffin Fresh Chicken angeboten, der mit paniertem Hähnchenfleisch, Schmelzkäse, Eisbergsalat und Tomaten belegt ist. Nicht vergessen werden darf dabei die milde Soße.

Die Apfeltüte und die Apfeltasche auf dem sechsten Platz der beliebtesten Produkte von McDonald's

Die McDonald's Hits mit Äpfeln erreichen den sechsten Rang der beliebtesten Produkte. Dazu zählt ganz klassisch die Apfeltüte, die es als fruchtigen Zusatz im Happy Meal für Kinder gibt. Der eigenen Website nach bezieht McDonald's die Äpfel für das Kindermenü in Deutschland von einem deutschen und einem niederländischen Produzenten. Die Äpfelschnitze, wie sie im Restaurant angeboten werden, sind mit Antioxidationsmitteln versetzt.

Daneben erfreut sich auch die seit 1992 verkaufte Apfeltasche großer Beliebtheit. Gebraten in Frittieröl und verfeinert mit Zimt und Muskatnuss erhält man die süße und 228 Kilokalorien schwere Apfeltasche in einer nach vorn geöffneten Verpackung aus Pappe – praktisch, um sie auf dem Weg und ohne Besteck zu verspeisen.

Auch Chicken McNuggets gehören zu den beliebtesten McDonald's Produkten

Rang 7 der beliebtesten Produkte von McDonald's belegen die Chicken McNuggets. Auch wenn McDonald's hauptsächlich für seine Burger und seinen Platz 1 der meistverkauften Produkte, die McDonald's Pommes, bekannt ist, sind die begehrten Chicken McNuggets ebenfalls nicht mehr von der Karte wegzudenken.

Typischerweise werden die panierten Stücke Hähnchenbrustfleisch in einer Box serviert, damit auch diese einfach als Take-Away-Snack mitgenommen werden können. Mit einer 20er-Box Chicken McNuggets nimmt man 873 Kilokalorien zu sich.

Inzwischen bietet McDonald's auch eine Alternative zu der klassischen, fleischhaltigen Variante: Die McPlant Nuggets auf Basis von Weizen- und Erbsenprotein. Eine 20er-Box dieser Variante enthält mehr Kalorien als die klassische Version, nämlich 1190 Kilokalorien.

Premium Salate liegen auf Platz 8 der beliebtesten Produkte bei McDonald's

Laut Reader's Digest stehen die Premium Salate auf dem achten Platz der beliebtesten McDonald's Produkte. Gemeint sind damit die Salatvarianten, bei denen McDonald's auf Eisbergsalat verzichtet und stattdessen andere Salatmischungen verwendet hat – wie bei den Salaten mit den Namen Southwest Buttermilk Crispy Chicken und Bacon Ranch.

In Deutschland sind diese Salate nicht erhältlich. Stattdessen gibt es den Big Caesar Chicken Salad und den Snack Salad Classic zu kaufen. Bei letzterem handelt es sich um einen klassischen Beilagensalat mit Tomaten und verschiedenen Salatarten. Der Big Caesar Chicken Salad beinhaltet zusätzlich Hartkäse, die Caesar Sauce und natürlich paniertes Hähnchenfleisch. Lässt man sich zweiteren Salat schmecken, nimmt man insgesamt 417 Kilokalorien zu sich.

Der Doppel-Cheeseburger: Eines der beliebtesten McDonald's Produkte

Mit 43 Kilokalorien mehr landet der Doppel-Cheeseburger auf dem neunten Rang der beliebtesten Produkte bei McDonald's. Der Burger kann als Beweis dafür gesehen werden, dass es aus der Sicht des Fastfood-Konzerns durchaus funktioniert, an beliebten Klassikern etwas abzuändern – und zwar dann, wenn man den Kundinnen und Kunden mehr von einzelnen Zutaten bietet.

Der Doppel-Cheeseburger besteht, wie sein Name bereits verrät, aus zwei Scheiben Käse auf zwei Rindfleischpatties. Dazu gehören außerdem Zwiebeln, Salzgurken, Ketchup und Senf, die sich zwischen den beiden Weizenbrötchenhälften befinden – um ansonsten einem herkömmlichen Cheeseburger zu entsprechen.

Platz 10 der beliebtesten Produkte von McDonald's: Das McGriddles Breakfast Sandwich

Wie bereits erwähnt, basiert diese Auflistung auf dem Artikel des Magazins Reader's Digest mit den Top 10 der meistverkauften McDonald's Produkten. Laut dieser liegt das McGriddles Breakfast Sandwich auf dem zehnten Rang der beliebtesten McDonald's Produkten.

Bei dem Frühstückssandwich liegen zwischen zwei "warm griddle cakes" – vergleichbar mit zwei kleinen Pancakes – eine Käsescheibe, Speck und das "folded egg". In Deutschland wird das Produkt jedoch nicht verkauft.

Der deutschen Internetseite von McDonald's zufolge werden als beliebte Produkte (neben den bereits genannten) mit dem Big Tasty Bacon, dem McPlant und dem Hamburger Royal TS auch andere Burger aufgeführt. Nicht zu vergessen: die Klassiker mit dem Hamburger, dem Cheeseburger und dem Chickenburger. Weiterhin werden der McChicken Classic, der McFlurry Original und der Milchshake mit Vanillegeschmack aufgezählt.





