Renten-Podcasts: Hier bekommen Rentner wichtige Infos

Von Tipps zu Altersvorsorge bis hin zu Gesundheitratschlägen: Für Rentner gibt es eine Vielzahl an Podcasts. Hier finden Sie eine Auswahl.

24.07.2023 | Stand: 14:45 Uhr

Podcasts werden immer beliebter. Man kann sie entspannt auf dem Sofa hören, oder aber auch nebenher in Bus und Bahn, beim Abwaschen oder Wäsche aufhängen. Zum Anhören reicht ein Computer, Smartphone oder Tablet und ein sogenannter Podcatcher, also ein Programm, über das die Audioformate angehört werden können. Podcasts gibt es natürlich auch für jede Zielgruppe, auch für Rentner. Welche Podcasts sich mit dem Thema Rente beschäftigen und Informationen für Rentner und ältere Leute bieten, haben wir in diesem Artikel zusammengestellt. Hier kommen vier Renten-Podcast-Tipps.

Renten-Podcasts: "Rente gut, alles gut?"

Diesen Podcast bietet das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) an. Laut eigener Aussage geht es dabei um, "aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, neue Studien und die politische Rentenlage in Berlin". Anika Schulz und Klaus Morgenstern moderieren die Folgen, in denen jeweils ein Experte in die Sendung und über ein relevantes Thema spricht.

Mehr als 50 Folgen sind bei "Rente gut, alles gut? Der DIA-Podcast" bereits erschienen. Themen sind etwa Pflege, Erbe, Aktien und Investments, Arbeiten im Alter, Steuern, Renteneintritt, Fragen um Immobilien, Frührente und mehr.

Der Podcast erscheint zweiwöchig: immer mittwochs. Anhören kann man den Podcast etwa über Spotify, iTunes, Amazon music oder Deezer. Einen Überblick zu allen Folgen gibt es auf der Website des Podcasts - dort lässt sich alles auch direkt anhören.

Renten-Podcasts: "Immobilien & Rente"

Für viele Rentner ist unsicher, ob die Rente zum Leben reicht. Über das Thema Immobilienverrentung informiert die Gesellschaft für Immobilienverrentung (DEGIV). Was muss man wissen über Immobilien, Nießbrauch, Leibrente und alles, was damit zusammenhängt? Finanzinteressierte Rentner können sich hier informieren. Denn die Macher des Podcasts sind überzeugt: "Das eigene Heim ist die beste Altersvorsorge."

In unregelmäßigen Abständen erscheinen Folgen, die etwa eine halbe Stunde lang sind. Den Podcast finden Interessierte unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und YouTube. Mehr Informationen gibt es außerdem auf der Podcast-Website der DEGIV.

Renten-Podcasts: "rehalitätsnah"

Die Deutsche Rentenversicherung bietet mit diesem Wissenschaftspodcast Informationen über berufliche Rehabilitation an. Dr. Marco Streibelt, Leiter des Dezernats Reha-Wissenschaften der Deutschen Rentenversicherung Bund, stellt darin wissenschaftliche Projekte aus dem Forschungsschwerpunkt zur Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation vor. Dabei unterstützen ihn auch Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen.

Zuhörer lernen etwa, wie berufliche Rehabilitation abläuft, was dabei hinderlich oder fördernd ist, welche Rolle das Bundesteilhabegesetz spielt oder wie es um psychische Krankheiten steht. Natürlich ganz "rehalitätsnah", verspricht der Titel.

Bislang gibt es sechs Folgen auf der Website des Podcasts. Auch auf gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple und Deezer lässt sich "rehalitätsnah" anhören.

Renten-Podcasts: "Gelassen älter werden"

Hier geht es nicht nur um trockene Themen wie Geld, sondern auch um Zwischenmenschliches, persönlichen Stil, Freizeit, Hobbys, Beziehungen, Gesundheit und mehr. "Gelassen älter werden - der 60+ Podcast" lautet der ganze Titel. Durch das Format führt Autor und Coach Bertram Kasper. Er spricht mit Gästen über die "dritte Lebensphase" und möchte laut Podcast-Beschreibung inspirieren, motivieren, informieren, bilden und unterhalten.

Mehr als 40 Folgen gibt es mittlerweile, die etwa eine halbe bis ganze Stunde dauern. Dabei geht es zum Beispiel um eine Weltreise mit über 70 Jahren, Start-Up-Gründer im Alter, perfekte Großeltern im Urlaub mit Enkeln oder Angst vor dem Altwerden. Die aktuellsten Folgen kann man auf der Podcast-Website anhören, dort gibt es auch einiges zum Lesen. "Gelassen älter werden" gibt es aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen.