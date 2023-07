Warum ein Meitinger mit 51 Jahren zur Bundeswehr geht

Zum Bund gehen nur junge Menschen? Irrtum: Manfred Göppel aus Meitingen schlüpft mit 51 Jahren erstmals in eine Uniform. Hier erzählt er, warum.

Von Steffi Brand

03.07.2023 | Stand: 09:06 Uhr

Wenn in Bayern die Schulferien beginnen, startet für Manfred Göppel aus Meitingen eine Ausbildung der besonderen Art. Der 51-Jährige tritt an beim Panzergrenadierbataillon im niederbayerischen Bogen. Dort absolviert er die Allgemeine Streitkräftegemeinsame Soldatische Ausbildung (ASSA), die sich laut der Pressestelle des LandeskommandosBayern an Ungediente richtet, „die im Sinne des Grundgesetzes Deutsche sind und sich für die Bundeswehr interessieren“.

