WhatsApp: Neue Desktop-App für Windows - Das ändert sich

WhatsApp wird von den meisten Menschen auf dem Smartphone genutzt, inzwischen findet sich die App aber auch vermehrt auf Rechnern. Die App unter Windows hat WhatsApp nun verbessert.

23.03.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Bei seinem Start im Jahr 2009 war der Messenger-Dienst WhatsApp ausschließlich für die Nutzung auf dem Smartphone konzipiert worden. 14 Jahre später hat der Messenger jedoch seinen Weg auf zahlreiche Laptops, und Desktop-Rechner gefunden und wird längst nicht mehr nur für Chats zwischen zwei Personen genutzt, sondern auch für Gruppen-Chats und Videoanrufe.

Wie WhatsApp nun in einem Blog-Post mitteilte, will sich der Dienst an diese Entwicklung anpassen und hat daher seine Desktop-App für Windows-Rechner überarbeitet. "Es gibt einen großen Anteil an Personen, die WhatsApp auf Computern und Tablets verwenden, und deshalb konzentrieren wir uns darauf, das Messaging- und Anruferlebnis auf allen Geräten noch weiter zu verbessern", heißt es in dem Post.

Verbessert hat WhatsApp kürzlich übrigens auch die Funktion Text in Bildern zu erkennen. Auch unbekannte Nummer können nun stummgeschaltet werden.

WhatsApp für Windows: Gruppen und Videoanrufe - Das kann die neue App

Laut Angaben des Unternehmens soll die neue Desktop-App nun schneller laden. Zudem sei die Oberfläche angepasst worden, so dass sie den Nutzern von WhatsApp und Windows vertrauter ist. Zudem sollen Geräteverknüpfungen und die Synchronisation der Chats jetzt deutlich schneller funktionieren.

Dass immer mehr Menschen WhatsApp nicht mehr allein für Zwei-Personen-Chats nutzen, hat auch das Unternehmen erkannt. Mit dem Update kann man in der Desktop-App nun Gruppen-Videoanrufe mit bis zu 8 Personen und Audioanrufe mit bis zu 32 Personen führen. Dabei soll es allerdings nicht bleiben: "Wir möchten diese Limits in Zukunft noch weiter erhöhen, damit du immer mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen in Verbindung bleiben kannst."

Neue Funktionen, wie die Link-Vorschau in Chats und Stickern hat die neue Desktop-App ebenfalls im Gepäck.

Neue WhatsApp Desktop-App: Hier können Sie die App downloaden

Die neue App für den Desktop können Sie auf der Website des Microsoft-Stores oder direkt über die auf Ihrem Rechner installierte Store-App herunterladen.

Wer die neue Desktop-App auf dem Mac nutzen will, muss noch ein wenig warten. Laut WhatsApp wird an einer schnelleren App gearbeitet, diese befindet sich aktuell in einer frühen Beta-Phase. Gleichzeitig soll das Angebot für Android-Tablets ausgeweitet werden.

Desktop-App für WhatsApp - Unterschied zu WhatsApp-Web

Wer WhatsApp auf dem Rechner nutzt, hat sicherlich schon über WhatsApp-Web gechattet. Die Einrichtung von Whatsapp-Web funktioniert ähnlich wie bei der Desktop-App: Der angezeigte QR-Code muss zunächst mit dem Smartphone gescannt werden, um die Chats auf dem PC-Bildschirm anzuzeigen sie miteinander zu synchronisieren.

Während der Funktionsumfang von WhatsApp-Web und der Desktop-App beinahe identisch ist, haben Sie bei der Nutzung der Desktop-App allerdings den Vorteil, dass Sie keinen Browser benötigen und die App an Ihre Windows-Taskbar anheften können. So haben Sie immer im Blick, ob gerade eine neue Nachricht eingetrudelt ist und können zudem einen Autostart für WhatsApp einrichten, sobald Ihr PC gestartet wird.

Sie wollten schon immer einmal wissen, wie viele Nachrichten Sie in WhatsApp verschickt und empfangen haben? Tatsächlich können Sie das mit wenigen Klicks herausfinden. Auch für den Wechsel auf ein neues Smartphone hat WhatsApp eine entsprechende Funktion eingerichtet. Brauchen Sie einmal eine Pause vom Messenger-Dienst, steht Ihnen der Urlaubs-Modus zur Verfügung.

