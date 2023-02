WhatsApp für iOS: So lassen sich Sticker selbst erstellen

WhatsApp bietet zumindest für iOS-Nutzer die Option, Sticker selbst zu erstellen, ohne dafür eine andere App nutzen zu müssen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

28.02.2023 | Stand: 11:39 Uhr

WhatsApp-Nachrichten lassen sich künftig noch individueller gestalten: Mit selbst erstellten Stickern. Die auf Neuigkeiten rund um den Messengerdienst spezialisierte Webseite wabetainfo.com berichtet, dass eine entsprechende Funktion für iOS-Nutzer verfügbar sein soll. Allerdings wird sie vorerst auf iOS 16 beschränkt und ab der Version 23.3.77 integriert sein. Dem Bericht zufolge gibt es keine Pläne, ältere Versionen ebenfalls entsprechend aufzurüsten.

Wie kann man WhatsApp-Sticker selbst erstellen?

Bei der neuen Anwendung handelt es sich um ein Sticker Maker Tool. Im Grunde schneidet der User ein ihm vorliegendes Bild nach seinen Wünschen zurecht und kopiert es dann per Drag-and-Drop in den entsprechenden Chat. WhatsApp wandelt das Bild dann automatisch in einen Sticker um, der dann in der Sammlung des Users hinterlegt werden kann, um ihn immer wieder greifbar zu haben.

Wie macht man Sticker auf WhatsApp ohne App?

Hier verweist wabetainfo.com darauf, dass sich die selbst erstellten Sticker direkt in der App kreieren lassen. Damit müssen User nicht mehr zwischen mehreren Anwendungen switchen, um einen individuellen Sticker zu basteln. Also lassen sich diese schneller erstellen.

Das Portal erwartet zudem, dass WhatsApp in einem weiteren Update "einige fortschrittliche Tools zur Verwaltung solcher Sticker in benutzerdefinierten Sticker-Packs direkt in der App" an den Start bringt.

WhatsApp: Gibt es das Sticker Maker Tool auch für Android-Nutzer?

Leider gibt es das Tool nicht nicht für Android-Geräte. Es gibt auch noch keine Informationen, ob diese Anwendung auch für Android-Geräte geplant ist.

WhatsApp: Warum lassen sich Sticker erst ab iOS 16 selbst erstellen?

Ab iOS 16 gibt es die Funktion, Objekte aus Bildern freizustellen. Andere Hersteller sind gerade dabei nachzuziehen. Einige Samsung-Geräte können das bereits.

