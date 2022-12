MFA-Gehalt: Wie viel verdient man als Medizinische Fachangestellte?

Medizinische Fachangestellte (MFA) übernehmen wichtige Aufgaben im Alltag einer Arztpraxis. Diese Verantwortung schlägt sich auch im Gehalt nieder. Hier die Infos.

Die Berufsbezeichnung medizinische oder medizinischer Fachangestellter (MFA) gibt es seit 2006. Vorher wurden die Menschen, die diese Tätigkeit ausübten meist Arzthelferinnen oder Arzthelfer genannt. In Arztpraxen und auch in Krankenhäusern und in der Pflege übernehmen MFA verantwortungsvolle Aufgaben. Je nach Tätigkeitsbereich schlägt sich diese Verantwortung auch im Gehalt nieder. Doch wie viel verdienen MFA monatlich? Von welchen Faktoren ist die Höhe des Gehalts abhängig?

Wie viel Gehalt verdienen MFA in Deutschland im Schnitt?

Laut Bundesagentur für Arbeit verdienen MFA im Mittel monatlich 2655 Euro brutto. Die Gehälter unterscheiden sich durch verschiedene Faktoren. Eine wichtige Rolle bei der Höhe des Gehalts von MFA spielen zum Beispiel:

Manteltarifvertrag

Berufserfahrung

Weiterbildungen

Bundesland

Wie viel Gehalt verdienen MFA laut Manteltarifvertrag?

Das Gehalt von MFA hängt von Berufserfahrung und Weiterbildungen ab. Je nachdem, wie lange MFA bereits im Berufsleben stehen, ist das tarifliche Gehalt gestaffelt. So verdienen MFA der Tätigkeitsgruppe I in den ersten vier Berufsjahren etwa 2150 Euro brutto im Monat. Nach 12 Jahren liegt das monatliche Bruttogehalt in derselben Tätigkeitsgruppe bereits bei circa 2555 Euro. Ab 2023 soll auch diese Gehaltstabelle noch einmal angehoben werden.

Um unter eine höhere Tätigkeitsgruppe zu fallen, müssen MFA bestimmte Weiterbildungen absolvieren. Die Tätigkeitsgruppe II setzt Fortbildungsmaßnahmen von insgesamt mindestens 40 Stunden voraus, oder die entsprechende Berufserfahrung. Beispiele für solche Fortbildungen sind etwa die ambulante Versorgung älterer Menschen, oder die Schulung in Qualitätsmanagement. Um unter die Tätigkeitsgruppe III zu fallen, bedarf es an insgesamt mindestens 80 Stunden, die für Fortbildungsmaßnahmen genutzt werden. So staffelt sich das Gehalt auch je nachdem wie viele Stunden die oder der medizinische Fachangestellte jeweils aufgewendet hat, um sich im Beruf fortzubilden.

Berufsjahr Tätigkeits-gruppe I Tätigkeits-gruppe II Tätigkeits-gruppe III 1. - 4. 2151 Euro 2312 Euro 2419 Euro 5. - 8. 2335 Euro 2510 Euro 2627 Euro 9. - 12. 2484 Euro 2670 Euro 2794 Euro 13. - 16. 2554 Euro 2746 Euro 2873 Euro 17. 20. 2826 Euro 3037 Euro 3179 Euro 21. - 24. 2877 Euro 3093 Euro 3237 Euro 25. - 28. 2929 Euro 3148 Euro 3295 Euro ab 29. 2980 Euro 3204 Euro 3353 Euro

Berufsjahr Tätigkeits-gruppe IV Tätigkeits-gruppe V Tätigkeits-gruppe VI 1. - 4. 2581 Euro 2796 Euro 3119 Euro 5. - 8. 2802 Euro 3036 Euro 3386 Euro 9. - 12. 2981 Euro 3229 Euro 3602 Euro 13. - 16. 3065 Euro 3320 Euro 3703 Euro 17. 20. 3391 Euro 3673 Euro 4097 Euro 21. - 24. 3453 Euro 3740 Euro 4172 Euro 25. - 28. 3514 Euro 3807 Euro 4247 Euro ab 29. 3576 Euro 3874 Euro 4321 Euro

Quelle: Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen

Welches Gehalt verdienen MFA während ihrer Ausbildung?

Das Ausbildungsgehalt von medizinischen Fachangestellten ist im Tarifvertrag mit der Bundesärztekammer klar geregelt und soll ab 2023 noch einmal angehoben werden.

Lehrjahr Bruttomonatsgehalt 2022 Bruttomonatsgehalt ab 2023 1. Lehrjahr 900 Euro 920 Euro 2. Lehrjahr 965 Euro 995 Euro 3. Lehrjahr 1.035 Euro 1075 Euro

Quelle: Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen

Gehalt MFA: Unterschiede in den Bundesländern

Gilt in einer Klinik oder Praxis der Tarifvertrag für Medizinische Fachangestellte, unterscheiden sich die Gehälter nur anhand der Gehaltstabelle dieses Vertrags. Allerdings können sich die durchschnittlichen Monatsgehälter auch abhängig vom Bundesland, in dem der Betrieb liegt, unterscheiden.

Bundesland mittleres Bruttomonatsgehalt Baden-Württemberg 2743 Bayern 2756 Berlin 2689 Brandenburg 2353 Bremen 2728 Hamburg 2817 Hessen 2700 Mecklenburg-Vorpommern 2329 Niedersachsen 2631 Nordrhein-Westfalen 2669 Rheinland-Pfalz 2664 Saarland 2703 Sachsen 2256 Sachsen-Anhalt 2256 Schleswig-Holstein 2710 Thüringen 2276

Quelle: Bundesagentur für Arbeit

