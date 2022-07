Michael Mittermeier live mit "Zapped!": Termin, Übertragung und Wiederholung

Michael Mittermeier live! RTL zeigt sein neues Bühnenprogramm "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück". Hier erfahren Sie alles rund um Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Termin der Jubiläumsshow.

18.07.2022 | Stand: 08:52 Uhr

Michael Mittermeier ist seit den Neunzigern eines der erfolgreichsten Gesichter der deutschen Comedy-Szene. Bekannt wurde er 1996 mit dem Stand-Up-Programm "Zapped". 2022 feiert der Comedian sein 25-jähriges Bühnen-Jubiläum mit einem neuen Bühnenprogramm. In Anlehnung an seinen ersten großen Erfolg nennt er es "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück".

Wie schon frühere seiner Bühnenprogramme, wird auch dieses wieder im Fernsehenübertragen. Wir informieren Sie hier über die Übertragung im TV und Stream und den Termin der Ausstrahlung. Außerdem erfahren Sie, worum es in dem Jubiläumsprogramm geht.

Michael Mittermeier live: "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück" - Übertragung im TV und Stream

Michael Mittermeier hat nicht nur eine lange Karriere auf den Comedy-Bühnen der Bundesrepublik vorzuweisen. Seit Jahrzehnten ist er ebenso auf den Fernsehbildschirmen in den Wohnzimmern des Landes zu sehen. Ob mit Auftritten beim Quatsch-Comedy Club (dessen Miteigentümer er ist) auf ProSieben oder mit Soloshows bei RTL: Mittermeier ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht wegzudenken. Erst kürzlich war der Comedian in der RTL-Quizshow "Der große TV-Test" zu sehen.

Nun ist er mit einem weiteren Solo-Projekt zurück im Abendprogramm. Sein Jubiläumsprogramm "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück" wird, wie schon frühere seiner Shows wie "Safari" von 2007, bei RTLübertragen. Die Sendung wird außerdem im Stream aufRTL+ gezeigt.

Michael Mittermeier live mit "Zapped!": Termin und Uhrzeit der Übertragung

Die Aufzeichnung von Michael Mittermeiers Live-Auftritt mit dem Bühnenprogramm "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück" wird am Freitag, dem 12. August, um 22.30 Uhr auf RTL gesendet. Dank der Übertragung zu später Stunde muss sich auch niemand Gedanken darum machen, dass für Kinderohren unangebrachte Witze zu hören sein könnten. So können alle ganz unbeschwert das Jubiläumsprogramm des bayerischen Export-Schlagers genießen.

Wiederholung von "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück"

Die Wiederholung von "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück" ist wahrscheinlich auf RTL+ zu sehen. Es ist auch gut möglich, dass das Programm später auf anderen Plattformen landet. So ist derzeit das Stand-Up-Special "Mittermeier" bei Netflix zu sehen.

Hier fassen wir für Sie noch einmal zusammen, wann und wo Sie "Zapped! Ein TV-Junkie kehrt zurück" sehen können:

TV: Freitag, 12. August, 22.30 Uhr auf RTL

Freitag, 12. August, 22.30 Uhr auf RTL Stream: RTL+

Vor mittlerweile mehr als 25 Jahren stand Michael Mittermeier das erste Mal mit seinem Programm "Zapped" auf der Bühne. Auch die Show von damals wurde aufgezeichnet und ist heute als DVD oder Blue-Ray noch erhältlich. An den Erfolg von damals möchte der gebürtige Bayer jetzt anknüpfen. Damals wie heute geht es bei "Zapped!" um Sinn und Unsinn des TV-Programms. Mittermeier lässt seine Zuschauer tief in die TV-Welt eintauchen und weist mit viel Witz, reichlich Anekdoten und unwahrscheinlich viel Trivialwissen auf die Verrücktheiten des Fernsehens in den Zeiten von Streamingdiensten hin.