Traurige Gewissheit nach Suchaktion: Vermisster 19-Jähriger ist tot

Ein 19-Jähriger aus Rain verschwand nach einem Faschingsumzug. Es folgte eine große Suchaktion. Am Montagabend wurde er tot aufgefunden. Die Umstände sind noch unklar.

21.02.2023 | Stand: 08:58 Uhr

Eine groß angelegte Suchaktion endet mit einer traurigen Gewissheit: Seit Samstagnacht war ein 19-Jähriger aus Mittelstetten vermisst. Er hatte zusammen mit Freunden den Gaudiwurm und die anschließende Faschingsparty in Bertoldsheim besucht und war von dort nicht nach Hause gekommen. Jetzt steht fest: Der junge Mann ist tot. Polizei und Rettungskräfte fanden ihn am späten Montagnachmittag im Ort Bertoldsheim auf einem Grundstück. Die Todesumstände waren bis Redaktionsschluss noch unklar, die KripoIngolstadt war zu dieser Zeit noch vor Ort.

Es hätte ein ausgelassener Abend werden sollen: Der junge Mann besuchte zusammen mit Freunden den Umzug in Bertoldsheim und danach die Party an der dortigen Schlossgaststätte. Dort wurde der Mittelstettener zuletzt gegen 22 Uhr gesehen. Seine Eltern warteten in dieser Nacht vergeblich auf den vereinbarten Anruf, in dem ihr Sohn ihnen sagen wollte, wann sie ihn wo abholen können. Als es Sonntagfrüh noch immer kein Lebenszeichen gab, starteten sie die Suche nach ihm.

Zahlreiche Freiwillige beteiligten sich an der Suche nach dem 19-Jährigen

Viele Privatpersonen und Organisationen waren seither eingebunden, den 19-Jährigen zu finden. Über soziale Medien wurde ein von Freunden gestaltetes digitales Suchplakat geteilt. Gruppierungen wie die Freiwillige FeuerwehrRennertshofen etwa starteten spontane Aktionen, indem sie mögliche Wege abliefen, die der 19-Jährige gegangen sein könnten.

Nach der offiziellen Vermisstenmeldung wurde auch die Polizei aktiv. Ab Montagvormittag waren Beamte der Inspektionen Rain und Neuburg im Einsatz, dazu andere Rettungskräfte aus dem Raum Donauwörth, Rain, Neuburg und Augsburg. Trupps der Wasserwachten und der Feuerwehr fuhren die Donau ab, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft war mit Boot und Suchhund vor Ort, Drohnen wurden eingesetzt, außerdem überflog ein Polizeihubschrauber den weitläufigen Einsatzbereich zwischen Bertoldsheim, Marxheim und Mittelstetten.

Am Ende wurde die Hoffnung aller zunichtegemacht. Die Kripo schließt ein Verbrechen derzeit nicht aus. Die genauen Todesumstände aber sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Dienstag findet die Obduktion statt. (mit rew)

