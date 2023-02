Mit dem Nachtzug in den Urlaub: Diese Verbindungen gibt es ab Deutschland

Mit dem Zug in den Urlaub - und dann auch noch über Nacht? Das ist ab diesem Jahr wieder möglich. Denn der Nachtzugverkehr ins Ausland wird ausgebaut. Wohin Sie von Deutschland aus überall hinkommen, lesen Sie hier.

21.02.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Es gibt auch mal gute Neuigkeiten bei der Bahn: Die Nachtzug-Verbindungen werden weiter ausgebaut. Zwar werden die meisten Verbindungen von anderen Bahngesellschaften, wie der Österreichischen Bundesbahn, übernommen, aber dennoch fahren die Züge größtenteils in oder ab Deutschland. Mit welchen Zügen Sie Ihre nächste Reise planen können, lesen Sie hier.

Kann man im Nachtzug schlafen?

Die Bahn unterscheidet in "Streckennetz für Reisen über Nacht" und "Nachtzug-Verbindungen mit Schlaf- und Liegewagen". Letztere sind vor allem die EuroNight- und NightJet-Züge, die mit verschiedenen europäischen Bahnpartnern operiert werden.

Der Vorteil an den EuroNights und NightJets: Gegen eine Gebühr können dort Schlafplätze gebucht werden. Manchmal können sogar Fahrzeuge mittransportiert werden. Für Damen, die alleine Reisen, gibt es in der Kategorie "Liegewagen" reine Damenabteile, schreibt die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) auf ihrer Website. Die ÖBB ist einer der europäischen Kooperationspartner, die bei den NightJets und EuroNights mitarbeiten.

Die Buchungen stehen laut der Bahn maximal sechs Monate im Voraus zur Verfügung. Wer einen Platz im Schlafwagen ergattern möchte, sollte möglichst früh buchen. Denn diese sind begehrt.

Welche Nachtzüge fahren in Europa?

Diese Verbindungen der EuroNights und NightJets fahren über oder ab Deutschland:

Welche Nachtzüge gibt es in Deutschland?

Zusätzlich bietet die Bahn weitere Fahrten an, die in der Nacht stattfinden. Auch diese starten in Deutschland oder halten zumindest innerhalb der Bundesrepublik:

Kiel–Frankfurt–München (ICE 618/619)

Hamburg–Köln–Frankfurt (ICE 920/921)

Berlin–Hannover–Köln (ICE 948)

Bonn–Hannover–Berlin (ICE 949)

Hamburg–Kopenhagen (IC 398/399)

Berlin–Frankfurt–Zürich (IC 60408/409)

Prag–Frankfurt–Zürich (EC 458/459)

Amsterdam–Köln–Frankfurt–Zürich (IC 60402/60403)

Hamburg–Frankfurt–Zürich (IC 60400/60401)

München–Nürnberg–Hamburg (ICE 1688/1689)

München–Stuttgart–Erfurt–Berlin (ICE 698/699)

Warnemünde–Berlin–Wien (IC 94)

Leipzig–Wien (IC 95)

Wien–München–Stuttgart (IC 460/461)

