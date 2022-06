Nadal gegen Zverev bei den French Open: Übertragung live im Free-TV und Stream

Wann spielt Rafael Nadal gegen Alexander Zverev? Wo kann man das French-Open-Halbfinale live im Free-TV oder Stream verfolgen? Alle Infos zu Übertragung, Termin und Uhrzeit haben wir für Sie zusammengetragen.

02.06.2022 | Stand: 07:22 Uhr

Gestern wurde in den ersten beiden Viertelfinalspielen der French Open 2022 die Paarung für das erste Halbfinale im französischen Grand-Slam-Turnier ausgespielt. Mit dabei waren gleich vier der zehn besten Tennisspieler der Welt: Novac Djokovic führt die Weltrangliste im Tennis an, er traf auf Rafael Nadal, der aktuell Platz fünf belegt. Das zweite Viertelfinale der French Open bestritt der Deutsche Alexander Zverev (Rang drei) gegen Carlos Alcaraz (Rang sechs).

Nadal besiegte Djocovic in vier Sätzen: 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Nachdem Zverev sich ebenfalls in vier Sätzen (6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7)) durchsetzen konnte, steht seit dem frühen Morgen des 1. Juni das erste Halbfinale der French Open 2022 fest: Rafael Nadal gegen Alexander Zverev.

Wann findet das French-Open-Halbfinale Nadal vs. Zverev statt? Kommt das Spiel im Free-TV oder Livestream? Welcher Sender übertragt das Match? Diese und weitere Informationen zu Übertragung, Termin und Uhrzeit haben wir für Sie. Außerdem haben wir uns die Bilanz von Nadal und Zverev bei den French Open 2022 angeschaut.

French-Open-Halbfinale 2022 Nadal vs. Zverev: Termin, Datum und Uhrzeit

Das HalbfinaleRafael Nadal gegen Alexander Zverev findet am Freitag, dem 03. Juni 2022, statt. Beginn ist um 14.45 Uhr. Gespielt wird im "Stade Roland Garros", dem traditionellen Austragungsort des jährlichen Tennisturniers in Frankreichs Hauptstadt. Bereits seit 1891 findet das zweite der vier Grand-Slam Turniere in dem Pariser Stadion statt. Eine Besonderheit ist dabei sicherlich der Sandplatz - ein Alleinstellungsmerkmal der French Open.

Rafael Nadal gegen Alexander Zverev: Übertragung des French-Open-Halbfinals im Free-TV und Livestream

Die Übertragung des French-Open-Halbfinals Nadal vs. Zverev im Free-TV erfolgt durch Eurosport1. Auch im Livestream können Sie das Tennismatch verfolgen - allerdings ist das kostenpflichtig. Im Internet können Sie entweder über den Eurosport Player oder über DAZN das Spiel zwischen Nadal und Zverev sehen. Im Folgenden haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zu Termin, Datum, Uhrzeit und Übertragung im Free-TV oder Livestream zusammengefasst:

Spiel: Rafael Nadal gegen Alexander Zverev, French-Open-Halbfinale 2022

Rafael Nadal gegen Alexander Zverev, French-Open-Halbfinale 2022 Datum: 03. Juni 2022

03. Juni 2022 Uhrzeit: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Spielort: Stade Roland Garros, Paris

Stade Roland Garros, Paris Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

Eurosport 1 Übertragung im Livestream:Eurosport Player oder DAZN

Nadal vs. Zverev: Weg zum French-Open-Halbfinale 2022

Wie eingangs versprochen, haben wir uns auch die bisherige Bilanz in den Spielen bis zum Halbfinale der French Open angeschaut.

Alexander Zverev konnte sein erstes Spiel souverän in drei Sätzen (6:2, 6:4, 6:4) gewinnen, bevor er in der zweiten Runde schon deutlich mehr Schwierigkeiten hatte: Ganze fünf Sätze dauerte sein Spiel gegen den Argentinier Sebastián Báez (2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5). Runde drei und vier gewann der Deutsche in je drei Sätzen. Das Viertelfinale gegen den Spanier Carlos Alcatarz entschied Zverev in vier Sätzen für sich.

Rafael Nadal war in seinen ersten drei Spielen in je drei Sätzen erfolgreich, in Runde vier konnte er sich nach fünf Sätzen (3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3) den Einzug ins Viertelfinale sichern. Dort traf er auf Novak Djokovic, der schließlich im Tiebreak nach Satz vier unterlag.

Am Freitag dürfen wir gespannt sein, wie sich Zverev gegen Nadal schlagen wird, nur so viel ist sicher: Es wird ein spannendes Tennismatch.