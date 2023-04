Nahverkehr-Streik in Niedersachsen: Wo wird am 26. April 2023 gestreikt?

Auch in Niedersachsen gibt es am 26. April 2023 einen Streik im ÖPNV. Wo ist der Nahverkehr durch den Verdi-Warnstreik genau betroffen? Hier erfahren Sie es.

25.04.2023 | Stand: 14:18 Uhr

Es wird mal wieder gestreikt in Deutschland: Verdi hat für den 26. April 2023 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 40 Betrieben zum Streik im Nahverkehr aufgerufen.

Für diese Beschäftigten gilt der Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst nicht. Stattdessen fallen sie unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV), bei dem gerade noch verhandelt wird. Hier bekommen Sie Infos zum ÖPNV-Warnstreik in Niedersachsen.

Nahverkehr-Streik in Niedersachsen am 26. April 2023: Wo wird gestreikt?

Verdi hat angekündigt, dass in Niedersachsen die regiobus Hannover GmbH vom Nahverkehr betroffen sein soll - und zwar an allen Standorten. Nach Angaben der Gewerkschaft zählen dazu die Betriebshöfe Burgdorf, Eldagsen, Mellendorf, Neustadt und Wunstorf sowie die zentrale Verwaltung in Hannover.

Was sind die Auswirkungen durch den ÖPNV-Warnstreik in Niedersachsen?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der regiobus Hannover GmbH sind den ganzen Tag zum Streik aufgerufen. Fahrgäste müssen sich also auf viele Ausfälle und Verspätungen einstellen.

Warum hat Verdi in Niedersachsen zum Nahverkehr-Streik aufgerufen?

In Deutschland fallen rund 5000 Beschäftigte unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV). Verdi verhandelt aktuell mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen e.V. (AGVDE), damit diese Menschen mehr Geld bekommen. Die erste Runde am 17. April war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Der AGVDE bietet erst einmal eine Sonderzahlung von 1080 Euro und zwölf monatliche Einmalzahlungen von 160 Euro an. Ab Mitte 2024 soll es dann mit einer Laufzeit von 29 Monaten eine Erhöhung der Gehälter und Löhne von 150 Euro und 4,8 Prozent geben.

Verdi ist das nicht genug. Die Gewerkschaft fordert 550 Euro mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Vergütung der Auszubildenden soll laut den Forderungen um 250 Euro steigen. Mit dem Warnstreik im Nahverkehr am Mittwoch will Verdi auch in Niedersachsen Druck machen. (sge)