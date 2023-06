Ehepaar beobachtet drei Männer beim öffentlichen Geschlechtsverkehr

Ein Ehepaar hat am Sonntag drei Männer beim Geschlechtsverkehr in einem Gebüsch beobachtet und die Polizei gerufen. Die Männer flüchteten, bevor die Polizei eintraf.

13.06.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Ein Ehepaar hat am Sonntagnachmittag beim Sonnenbaden an einem Neu-Ulmer Badesee zufällig drei Männer bemerkt, die in einem Gebüsch in der Nähe gerade Geschlechtsverkehr hatten.

Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Ehepartner die drei Männer auf ihr Verhalten an, worauf diese umgehend auf ihren Fahrrädern flüchteten. Daraufhin verständigten sie die Polizei, die sofort eine bislang erfolglose Fahndung nach den drei Männern einleitete. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. (AZ)

