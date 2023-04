Junge (10) wird im Hallenbad reanimiert: Das sagen die betroffenen Schulen

Während des Schwimmunterrichts kollabiert ein Schüler der Grundschule Burlafingen im Neu-Ulmer Hallenbad. Sein Zustand gilt als "weiterhin kritisch".

28.04.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Während des Schwimmunterrichts musste am Donnerstagvormittag im Neu-Ulmer Hallenbad ein zehnjähriger Junge reanimiert werden. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Rettungsdienst eilten dorthin. Der Junge kam sofort ins Krankenhaus, sein Zustand galt jedoch am Nachmittag (15 Uhr) als "weiterhin kritisch", wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion sagte. Zu dem Zeitpunkt, als es passierte, waren Klassen zweier unterschiedlicher Schulen im Bad in der Kantstraße.

