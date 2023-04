Neue Form der Zechprellerei? Merkwürdiger Vorfall in Neu-Ulmer Restaurant

In einem Restaurant in Neu-Ulm schreit eine Frau herum, Gäste verlassen das Lokal. Angeblich, ohne zu bezahlen. Die Schilderungen zum Vorfall gehen auseinander.

24.04.2023 | Stand: 08:05 Uhr

"Das war richtig krass", sagt eine Leserin zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Wochenende in einem Neu-Ulmer Restaurant zugetragen hat. Eine Frau an einem Nebentisch sei aufgestanden und habe laut herumgeschrien. Daraufhin hätten alle am Tisch das Lokal verlassen. Angeblich, ohne zu bezahlen. Was war passiert? Die Leserin vermutet eine neue Form der Zechprellerei. Was sagen die Restaurantbetreiber, Polizei, Landratsamt und Dehoga dazu?

