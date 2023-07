Streit in Sauna artet in Schlägerei aus – weil einer eine Unterhose trug

Einem Mann passt nicht, dass ein anderer mit einer Unterhose die Sauna betritt. Es kommt zum Streit. Später fliegen in der Sauna in Neu-Ulm sogar die Fäuste.

13.07.2023 | Stand: 16:40 Uhr

In einem Fitnessstudio in Neu-Ulm an der Donau ist am späten Mittwochabend ein Streit in einer Sauna eskaliert. Zwei Männer wurden verletzt. Gegen sie wird nun ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich ein 39-Jähriger zunächst allein in der Saunakabine. Später habe ein 23-Jähriger diese betreten wollen - jedoch bekleidet mit einer Unterhose. Der 39-Jährige habe sich hierdurch gestört gefühlt, heißt es im Polizeibericht. Er soll den 23-Jährigen darauf hingewiesen haben, dass die Sauna nur unbekleidet zu betreten sei.

Daraus habe sich zunächst ein verbaler Streit mit gegenseitigen Beleidigungen entwickelt. Im weiteren Verlauf sollen sich die Saunagänger geschubst und mit der Faust geschlagen haben. Der 39-Jährige habe eine Platzwunde an der linken Schläfe erlitten, der 23-Jährige wurde an der Nase leicht verletzt.

Gegen die beiden Männer wurden jeweils Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

