Fußgänger will über eine Straße, doch ein Autofahrer hält nicht an

Ein Neuburger will einen Fußgängerüberweg überqueren, doch ein Autofahrer bremst nicht ab. Der Mann muss zur Seite springen, um sich zu retten. Die Polizei sucht Zeugen.

03.08.2023 | Stand: 09:22 Uhr

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr wollte ein 46-jähriger Neuburger in der Bahnhofstraße in Neuburg den Fußgängerüberweg bei der dortigen Apotheke benutzen. Als er den Überweg betreten hatte, bemerkte er laut Polizei einen Autofahrer, der die Bahnhofstraße in Richtung Landratsamt befuhr und nicht abbremste.

Neuburg: Autofahrer bremst an Zebrastreifen nicht ab

Der Fußgänger musste auf den Gehweg zurückspringen, um nicht erfasst zu werden. Der unbekannte Autofahrer hielt im Anschluss kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Der Fußgänger wurde nicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 zu melden. (AZ)

