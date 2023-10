Komplett zerstört: Porsche-Fahrer rammt Neuburg-Schriftzug

Ein Porsche-Fahrer wird bewusstlos und kracht durch den Neuburg-Schriftzug. Der Selfie-Hotspot am Donaukai ist komplett zerstört. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

24.10.2023 | Stand: 07:49 Uhr

Kurioser Unfall in Neuburg: Am Donaukai in Neuburg hat ein Porsche-Fahrer am Montagmittag den Neuburg-Schriftzug zerstört. Der Fahrer des Anhängergespanns war in Richtung Grünauer Straße unterwegs. Offenbar infolge von medizinischen Problemen kam er von der Straße ab, brach mitten durch den Schriftzug und am Ende gegen einen Baum.

Neuburg-Schriftzug zerstört, Porsche-Fahrer unverletzt

Verletzte gab es glücklicherweise keine. Die Polizei schätzt den Schaden auf 80.000 Euro. Ein Alkoholtest beim Fahrer verlief negativ. Der Schriftzug, der als Fotokulisse in Richtung Neuburger Schloss dienen soll, war erst im Juni aufgebaut worden. (AZ)

