Wieder breitet sich eine neue Variante des Coronavirus rasant schnell aus: HV.1. Hier lesen Sie, wie Wissenschaftler das Risiko einschätzen und was bei einer Ansteckung zu beachten ist.

28.11.2023 | Stand: 18:14 Uhr

In Deutschland gibt es bereits seit einigen Monaten keine Corona-Maßnahmen mehr. Auch in den Köpfen vieler Menschen ist damit das Virus verschwunden. Aber: Corona existiert weiter. Nun breitet sich wieder eine neue Variante aus. Wie gefährlich ist sie?

Neue Corona-Variante HV.1: Wie gefährlich ist sie?

In Deutschland stiegen die Infektionszahlen zuletzt wieder: So wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in der vergangenen Woche insgesamt 22.094 von Laboren bestätigte Covid-19-Fälle gemeldet (Stand 28.11.2023). Zum Vergleich: vor fünf Wochen waren es noch 12.976 bestätigte Fälle. Außerdem waren vergangene Woche 6116 Menschen in Deutschland wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Das RKI gibt aber zu Bedenken, dass die Dunkelziffer deutlich höher sein könnte, da viele Menschen sich bei Symptomen nicht mehr auf eine Covid-19-Infektion testen lassen.

Während wir noch Virus-Mutationen wie Eris oder JN.1 haben, trifft man in den USA bereits auf eine neue Variante, wie die US-amerikanische Gesundheitsbehörde American Medical Association (AMA) berichtet.

"Wir haben eine neue Covid-Variante, die wir im Auge behalten müssen", warnt die Vize-Präsidentin der AMA, Andrea Garcia , im wöchentlichen Update-Bericht. Es seien nur ein paar Wochen seit dem ersten Fall vergangen und HV.1 sei in den USA bereits zur Variante geworden, die für die meisten Covid-Fälle verantwortlich ist.

Die AMA vermutet also, dass HV.1 hochansteckend sein kann. Die Symptome ähnelten zudem anderen Varianten. Zu den Symptomen gehören:

Verstopfte Nase

Halsentzündung

Fließschnupfen

Husten

Erschöpfung

Kopfschmerzen

Fieber

Schüttelfrost

Muskelschmerzen

Zudem kann HV.1 eine chronische Bronchitis auslösen. Die amerikanische Behörde Centers for Disease Control and Prevention ( CDC ) gibt aber an, dass es trotz hoher Ansteckungsraten nicht zu mehr Aufnahmen in Kliniken durch die neue Variante war.

Neue Corona-Variante: Ist sie bereits in Deutschland?

Bisher gibt es keine Hinweise auf Ansteckungen mit HV.1 in Deutschland . Das RKI schreibt in seinem Wochenbericht, die dominierenden Varianten hierzulande seien noch immer die Omikron-Varianten Eris, Pirola BA.2.86 und JN.1.