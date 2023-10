Neue Fast-Food-Kette eröffnet 100 "Filialen" an einem Tag in Deutschland

Eine neue Fast-Food-Kette will in Deutschland Fuß fassen. Was hinter "Loco Chicken" steckt.

25.10.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Die Fast-Food-Landschaft in Deutschland bekommt Zuwachs: " Loco Chicken ", gegründet vom Berliner Rapper Luciano, hat kürzlich seine Türen geöffnet. Das Geschäftsmodell ist anders als bei anderen Ketten. Aber was macht diese Kette so besonders?

Übrigens: Neben neuen Fast-Food-Restaurants tut sich auch im Bereich der Mode etwas in Deutschland . So soll eine bekannte Modekette schon bald erste Filialen in Deutschland öffnen. Hingegen musste kürzlich eine große Münchner Modekette Insolvenz anmelden.

100 Fast-Food-Filialen an einem Tag? Diese Kette eröffnet deutschlandweit

Wie zuerst das Portal t-online berichtet, ist Luciano nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch für seine unternehmerischen Ambitionen. Mit einer Investition von mehr als 25 Millionen Euro hat er " Loco Chicken " ins Leben gerufen. Laut dem Portal hat der Rapper am 12. Oktober zeitgleich 100 Filialen in ganz Deutschland eröffent. Allerdings ist das mit den 100 Filialen nicht unbedingt wörtlich zu nehmen, denn die Kette bedient sich des sogenannten "Ghost Kitchen"-Konzepts.

Dabei bereiten Partnerrestaurants in ganz Deutschland die Speisen für " Loco Chicken " in ihren eigenen Küchen zu. Dies ermögliche eine schnelle Expansion ohne die hohen Kosten für den Aufbau physischer Filialen, heißt es in dem Bericht. Auf der eigenen Website wird " Loco Chicken " noch einmal etwas konkreter: Einen physischen Store gibt es derzeit tatsächlich nur in Berlin . Die meisten "Filialen" sind eigentlich Partnerrestaurants , die die Speisen von " Loco Chicken " in ihren eigenen Küchen zubereiten. Diese Partnerrestaurants erhalten laut Aussage des Unternehmens mehrmals die Woche frische Zutaten sowie Equipment wie Friteusen von Loco Chicken und würden entsprechend geschult.

"Loco Chicken" mit "halal zertifiziertem" Hühnchen

Lesen Sie auch

Insolvenz Deutscher Lebensmittelhersteller ist insolvent: Produkte von Aldi und Rewe betroffen

Statt in einem Fast-Food-Restaurant zu essen, werden die Speisen also über Lieferdienste wie Lieferando , Wolt, Uber Eats oder die eigene App bestellt und dann geliefert. Das Unternehmen plant allerdings im nächsten Jahr weitere physische Stores zu eröffnen.

Das Sortiment von Loco Chicken scheint darauf ausgerichtet zu sein, eine möglichst breite und junge Zielgruppe anzusprechen. Laut der Support-Seite von Loco Chicken bietet die Kette eine "riesige Auswahl an Chicken , veganem Chicken , Soßen, Chicken Waffles und Beilagen". Dies deutet darauf hin, dass die Speisekarte sowohl Fleischliebhaber als auch Veganer ansprechen soll. Zudem soll das Hühnchen "zu 100 Prozent halal zertifiziert" sein.

Wer einmal einen Blick auf das Logo wirft dem wird sofort die Ähnlichkeit zu einer fiktiven Restaurantkette aus den US-Serien " Breaking Bad " und seinem Ableger " Better Call Saul " auffallen: den "Los Pollos Hermanos".

Übrigens: Auch ein neuer Supermarkt, der rund um die Uhr geöffnet hat, will in Deutschland Fuß fassen - und auch 7-Eleven drängt nach Deutschland. Und in München gibt es einen Supermarkt ohne Kassen, dafür mit über 400 Kameras.