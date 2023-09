Nobelpreis 2023: Kommende Woche werden Preisträger bekannt gegeben

In der kommenden Woche werden die Preisträger des diesjährigen Nobelpreises bekannt gegeben. Die wichtigsten Informationen zu Terminen, Kategorien und bisherigen Preisträgern.

30.09.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Albert Einstein , Nelson Mandela , Bob Dylan : Die Liste der berühmten Nobelpreisträger ist lang. Und sie wird schon in den kommenden Tagen noch länger. Ab dem 2. Oktober werden die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben.

Verliehen werden die Auszeichnungen erst am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel . Dabei überreicht der schwedische König die Preise in den Kategorien Physik, Wirtschaft , Chemie, Medizin und Literatur im Stockholmer Konzerthaus. Der Friedensnobelpreis wird in der Universität der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen. Die Auszeichnung besteht aus einer Urkunde, einer Medaille und einem Preisgeld in Höhe von zehn Millionen Schwedische Kronen (knapp 920.000 Euro).

Der Nobelpreis wird seit 1901 vergeben. Gestiftet wurde die Auszeichnung von dem schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel , der in seinem Testament festlegte, dass mir seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden sollte, deren Zinsen "als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben".

Nobelpreis 2023: Termine der Bekanntgabe

In der ersten Oktoberwoche und am 9. Oktober werden nach und nach die Nobelpreisträger 2023 veröffentlicht. Das sind die Termine der Bekanntgaben:

Nobelpreis 2023 Termin der Bekanntgabe Medizin-Nobelpreis 2023 Montag, 2. Oktober, 11.30 Uhr Physik-Nobelpreis 2023 Dienstag, 3. Oktober, 11.45 Uhr Chemie-Nobelpreis 2023 Mittwoch, 4. Oktober, 11.45 Uhr Literatur-Nobelpreis 2023 Donnerstag, 5. Oktober, 13 Uhr Friedens-Nobelpreis 2023 Freitag, 6. Oktober, 11 Uhr Wirtschafts-Nobelpreis 2023 Montag, 9. Oktober, 11.45 Uhr

Medizin-Nobelpreis: Gewinner der letzten Jahre

2022: Svante Pääbo ( Schweden ) für Erkenntnisse zur menschlichen Evolution

Svante Pääbo ( Schweden ) für Erkenntnisse zur menschlichen Evolution 2021: David Julius ( USA

David Julius ( 2020: Harvey J. Alter ( USA ), Michael Houghton ( USA ) und Charles M. Rice ( USA ) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus

Harvey J. Alter ( USA ), Michael Houghton ( USA ) und Charles M. Rice ( USA ) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus 2019: William Kaelin ( USA ), Peter Ratcliffe ( Großbritannien ) und Gregg Semenza ( USA ) für die Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen

William Kaelin ( USA ), Peter Ratcliffe ( Großbritannien ) und Gregg Semenza ( USA ) für die Entdeckung molekularer Mechanismen, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen 2018: James P. Allison ( USA ) und Tasuku Honjo ( Japan ) für den Durchbruch bei der Bekämpfung von Krebs mit körpereigenen Immunzellen

James P. Allison ( USA ) und Tasuku Honjo ( Japan ) für den Durchbruch bei der Bekämpfung von Krebs mit körpereigenen Immunzellen 2017: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young aus den USA für die Erforschung der inneren Uhr

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young aus den USA für die Erforschung der inneren Uhr 2016: Yoshinori Ohsumi ( Japan ) für seine Forschung zur Selbstverdauung der Zellen

Yoshinori Ohsumi ( Japan ) für seine Forschung zur Selbstverdauung der Zellen 2015: William Campell ( Irland ), Satoshi Ōmura ( Japan ), Tu Youyou ( China ) für die Bekämpfung von Parasiten

William Campell ( Irland ), Satoshi Ōmura ( Japan ), Tu Youyou ( China ) für die Bekämpfung von Parasiten 2014: John O'Keefe ( USA ) sowie May-Britt und Edvard Moser ( Norwegen ) für die Entdeckung eines inneren Navigationssystems im Gehirn

Physik-Nobelpreis: Gewinner der letzten Jahre

2022: Alain Aspect ( Frankreich ), John F. Clauser ( USA ) und Anton Zeilinger ( Österreich ) für Forschung zur Quantenmechanik

Alain Aspect ( Frankreich ), John F. Clauser ( USA ) und Anton Zeilinger ( Österreich ) für Forschung zur Quantenmechanik 2021: Klaus Hasselmann ( Deutschland ), Syukuro Manabe ( USA ) und Giorgio Parisi ( Italien ) für die Entwicklung von physikalischen Modellen zum Erdklima

Klaus Hasselmann ( Deutschland ), Syukuro Manabe ( USA ) und Giorgio Parisi ( Italien ) für die Entwicklung von physikalischen Modellen zum Erdklima 2020: Reinhard Genzel ( Deutschland ), Roger Penrose ( Großbritannien ) und Andrea Ghez ( USA ) für die Forschung zu Schwarzen Löchern

Reinhard Genzel ( Deutschland ), Roger Penrose ( Großbritannien ) und Andrea Ghez ( USA ) für die Forschung zu Schwarzen Löchern 2019: James Peebles ( Kanada / USA ), Michel Mayor ( Schweiz

James Peebles ( Kanada / USA ), Michel Mayor ( 2018: Arthur Ashkin ( USA ), Donna Strickland ( Kanada ) und Gérard Mourou ( Frankreich ) für ihre Forschung zur Laserphysik

Arthur Ashkin ( USA ), Donna Strickland ( Kanada ) und Gérard Mourou ( Frankreich ) für ihre Forschung zur Laserphysik 2017: Rainer Weiss , Barry Barish und Kip Thorne aus den USA für die Entdeckung von Gravitationswellen

Rainer Weiss , Barry Barish und Kip Thorne aus den USA für die Entdeckung von Gravitationswellen 2016: David Thouless , Duncan Haldane und Michael Kosterlitz aus Großbritannien für ihre Untersuchung von ungewöhnlichen Phasen oder Zuständen von Materie

David Thouless , Duncan Haldane und Michael Kosterlitz aus Großbritannien für ihre Untersuchung von ungewöhnlichen Phasen oder Zuständen von Materie 2015: Takaaki Kajita ( Japan ) und Arthur B. McDonald ( Kanada ) für den Nachweis, dass Neutrinos Masse besitzen

Takaaki Kajita ( Japan ) und Arthur B. McDonald ( Kanada ) für den Nachweis, dass Neutrinos Masse besitzen 2014: Isamu Akasaki , Hiroshi Amano and Shuji Nakamura aus Japan für ihre Erfindung der blauen LED

Chemie-Nobelpreis: Gewinner der letzten Jahre

2022: Carolyn Bertozzi ( USA ), Barry Sharpless ( USA ) und Morten Meldal ( Dänemark ) für die Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie

Carolyn Bertozzi ( USA ), Barry Sharpless ( USA ) und Morten Meldal ( Dänemark ) für die Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie 2021: Benjamin List ( Deutschland ) und David MacMillan für die Entwicklung von Methoden zur Veränderung von Erbgut

Benjamin List ( Deutschland ) und David MacMillan für die Entwicklung von Methoden zur Veränderung von Erbgut 2020: Emmanuelle Charpentier ( Frankreich ) und Jennifer Doudna ( USA ) für die Entwicklung von Methoden zur Erbgut-Veränderung

Emmanuelle Charpentier ( Frankreich ) und Jennifer Doudna ( USA ) für die Entwicklung von Methoden zur Erbgut-Veränderung 2019: John Goodenough ( USA ), Stanley Whittingham ( Großbritannien ) und Akira Yoshino ( Japan ) für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien, die in vielen Alltagsprodukten wie Smartphones, Laptops oder E-Fahrzeugen stecken

John Goodenough ( USA ), Stanley Whittingham ( Großbritannien ) und Akira Yoshino ( Japan ) für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien, die in vielen Alltagsprodukten wie Smartphones, Laptops oder E-Fahrzeugen stecken 2018: Frances Arnold , George Smith ( USA ) und Sir Gregory Winter ( Großbritannien ) für die Entwicklung von Medikamenten nach Prinzipien der Evolution

Frances Arnold , George Smith ( USA ) und Sir Gregory Winter ( Großbritannien ) für die Entwicklung von Medikamenten nach Prinzipien der Evolution 2017: Jacques Dubochet ( Schweiz ), Joachim Frank ( USA ) und Richard Henderson ( Großbritannien ) für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie, mit der Biomoleküle sichtbar gemacht werden

Jacques Dubochet ( Schweiz ), Joachim Frank ( USA ) und Richard Henderson ( Großbritannien ) für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie, mit der Biomoleküle sichtbar gemacht werden 2016: Jean-Pierre Sauvage ( Frankreich ), Sir James Fraser Stoddart ( Großbritannien ) und Bernard L. Feringa ( Niederlande ) für die Entwicklung extrem kleiner molekularer Maschinen

Jean-Pierre Sauvage ( Frankreich ), Sir James Fraser Stoddart ( Großbritannien ) und Bernard L. Feringa ( Niederlande ) für die Entwicklung extrem kleiner molekularer Maschinen 2015: Tomas Lindahl ( Schweden ), Paul Modrich ( USA ) und Aziz Sancar ( Türkei / USA ) für ihre Untersuchungen dazu, wie Zellen beschädigte DNA reparieren

Tomas Lindahl ( Schweden ), Paul Modrich ( USA ) und Aziz Sancar ( Türkei / USA ) für ihre Untersuchungen dazu, wie Zellen beschädigte DNA reparieren 2014: Stefan Hell ( Deutschland ) sowie Eric Betzig und William Moerner aus den USA für ihre Entwicklungen von Nanoskopie, um Moleküle innerhalb von Zellen zu verfolgen

Literatur-Nobelpreis: Gewinner der letzten Jahre

2022: Annie Ernaux ( Frankreich )

Annie Ernaux ( Frankreich ) 2021: Abdulrazak Gurnah ( Tansania )

Abdulrazak Gurnah ( Tansania ) 2020: Louise Glück ( USA )

Louise Glück ( USA ) 2019: Peter Handke ( Österreich )

Peter Handke ( Österreich ) 2018: Olga Tokarczuk ( Polen )

Olga Tokarczuk ( Polen ) 2017: Kazuo Ishiguro ( Großbritannien )

Kazuo Ishiguro ( Großbritannien ) 2016: Bob Dylan ( USA )

Bob Dylan ( USA ) 2015: Swetlana Alexijewitsch ( Belarus )

Swetlana Alexijewitsch ( Belarus ) 2014: Patrick Modiano ( Frankreich )

Friedens-Nobelpreis: Gewinner der letzten Jahre

2022: Ales Bialiatski ( Belarus ) für die Förderung des Rechts zur Machtkritik und den Schutz der Grundrechte der Bürger sowie für die herausragenden Bemühungen, Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren

Ales Bialiatski ( Belarus ) für die Förderung des Rechts zur Machtkritik und den Schutz der Grundrechte der Bürger sowie für die herausragenden Bemühungen, Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch zu dokumentieren 2021: Maria Resse ( Philippinen ) und Dmitri Muratow ( Russland ) für ihre Bemühungen rund um die Wahrung der Meinungsfreiheit

Maria Resse ( Philippinen ) und Dmitri Muratow ( Russland ) für ihre Bemühungen rund um die Wahrung der Meinungsfreiheit 2020: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen für den Kampf gegen den Hunger.

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen für den Kampf gegen den Hunger. 2019: Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts zwischen Äthiopien und seinem Nachbarland Eritrea

Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed für seine Initiative zur Lösung des Grenzkonflikts zwischen Äthiopien und seinem Nachbarland Eritrea 2018: Nadia Murad ( Irak ) und Denis Mukwege ( Kongo ) für den Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe

Nadia Murad ( Irak ) und Denis Mukwege ( Kongo ) für den Kampf gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe 2017: ICAN für den Kampf gegen Atomwaffen

ICAN für den Kampf gegen Atomwaffen 2016: Kolumbiens damaliger Präsident Juan Manuel Santos für seine Anstrengungen, den mehr als fünfzig Jahre andauernden Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden

Kolumbiens damaliger Präsident Juan Manuel Santos für seine Anstrengungen, den mehr als fünfzig Jahre andauernden Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden 2015: Tunesisches Dialog-Quartett für den Einsatz für die Demokratie

Tunesisches Dialog-Quartett für den Einsatz für die Demokratie 2014: Malala Yousafzai ( Pakistan ) und Kailash Satyarthi ( Indien ) für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Kindern und für das Recht aller Kinder auf Bildung

Wirtschafts-Nobelpreis: Gewinner der letzten Jahre

2022: Ben Bernanke ( USA ), Douglas Diamond ( USA ) und Philip Dybvig ( USA ) für ihre Forschung zu Banken und Finanzkrisen

Ben Bernanke ( USA ), Douglas Diamond ( USA ) und Philip Dybvig ( USA ) für ihre Forschung zu Banken und Finanzkrisen 2021: David Card ( Kanada ) für seine empirischen Beiträge zur Ökonomie auf dem Arbeitsmarkt und Joshua Angrist ( USA ) und Guido Imbens ( Niederlande ) für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalbeziehungen

David Card ( Kanada ) für seine empirischen Beiträge zur Ökonomie auf dem Arbeitsmarkt und Joshua Angrist ( USA ) und Guido Imbens ( Niederlande ) für ihre methodischen Beiträge zur Analyse von Kausalbeziehungen 2020: Paul R. Milgrom ( USA ) und Robert B. Wilson ( USA ) für die Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindung neuer Auktionsformate

Paul R. Milgrom ( USA ) und Robert B. Wilson ( USA ) für die Verbesserungen der Auktionstheorie und Erfindung neuer Auktionsformate 2019: Esther Duflo ( Frankreich ), Abhijit Banerjee ( Indien ) und Michael Kremer ( USA ) für ihren experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der weltweiten Armut

Esther Duflo ( Frankreich ), Abhijit Banerjee ( Indien ) und Michael Kremer ( USA ) für ihren experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der weltweiten Armut 2018: William D. Nordhaus und Paul M. Romer aus den USA für ihre Arbeiten rund um Klimawandel und technologische Innovation

William D. Nordhaus und Paul M. Romer aus den USA für ihre Arbeiten rund um Klimawandel und technologische Innovation 2017: Richard H. Thaler ( USA ) für seine Beiträge zur Wirtschaftspsychologie

Richard H. Thaler ( USA ) für seine Beiträge zur Wirtschaftspsychologie 2016: Oliver Hart ( Großbritannien ) und Bengt Holmström ( Finnland ) für ihre Beiträge zur Vertragstheorie

Oliver Hart ( Großbritannien ) und Bengt Holmström ( Finnland ) für ihre Beiträge zur Vertragstheorie 2015: Angus Deaton ( Schottland ) für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand

Angus Deaton ( Schottland ) für seine Analyse von Konsum, Armut und Wohlstand 2014: Jean Tirole ( Frankreich ) für seine Analysen von Marktmacht und der Regulierung von Märkten

Alternativer Nobelpreis: Preisträger 2023

Die Preisträger des Alternativen Nobelpreises, oder auch Right Livelihood Awards , wurden bereits bekannt gegeben. Diese Auszeichnung ist Persönlichkeiten und Organisationen vorgesehen, die sich den größten Problemen der Welt widmen. In diesem Jahr, inmitten der europäischen Migrationsdebatte, erhält unter anderem eine Hilfsorganisation den Preis. Auch eine Frauenrechtsaktivistin, eine Umweltschützerin und eine Umweltaktivistengruppe zählen zu den Preisträgern. Das sind die vier Preisträger 2023 im Überblick: