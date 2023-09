Gerd-Müller-Platz: Kommen Promis zur Einweihung nach Nördlingen?

2022 feierten Ministerpräsident Söder und FC-Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß die Enthüllung der Gerd-Müller-Statue in Nördlingen. Jetzt steht das nächste Fest an.

15.09.2023 | Stand: 09:16 Uhr

Manchmal ist halt doch Nearle der Mittelpunkt des Freistaates. Was so mancher Nördlinger im Herzen schon immer wusste, das wurde im vergangenen November zumindest für einen Abend in gewisser Weise Wirklichkeit. Ministerpräsident Markus Söder, FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Torwart-Legende Sepp Maier und viele andere kamen nach Nördlingen, um die Enthüllung der Gerd-Müller-Statue zu feiern. Der Medienrummel war groß, es gab einen Ehrenzug mit der Knabenkapelle vorneweg und die Stadt strahlte in Rot-Weiß. Demnächst werden Söder, Hoeneß, Maier und all die anderen wieder eine Einladung aus Nördlingen bekommen: Das nächste Fest steht an.

