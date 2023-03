Polizei Nördlingen warnt vor neuer Betrugsmasche

Etwa 20 Geschädigte informierten am Freitag die Polizei über die Betrüger. Die Geldforderungen liegen bei bis zu 38.000 Euro. Wie die Masche abläuft.

20.03.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Rund 20 Anrufe von Geschädigten einer neuen Betrugsmasche gingen bei der PolizeiinspektionNördlingen im Laufe des Freitags ein. Wie diese mitteilt, erhielten die Geschädigten dabei Anrufe eines Arztes oder einer Krankenschwester eines Krankenhauses.

Telefon-Betrug in Nördlingen: Arzt oder Krankenpfleger ruft an

Dabei sei mitgeteilt worden, dass ihr Kind zusammengebrochen sei, da es schwer an Corona erkrankt sei. Ihr Kind benötige nun dringend eine, teilweise sogar mehrere Spritzen, um die Nacht zu überleben, so die Betrüger. Die Spritzen kosteten pro Stück zwischen 5000 und 7000 Euro, da diese per Helikopter in der Schweiz abgeholt werden müssten.

Die Geldforderungen belaufen sich teilweise auf bis zu 38.000 Euro. Mit der Forderung, das Geld müsse sofort bezahlt werden, bauten die Betrüger Druck auf. (AZ)

