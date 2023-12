Nordische Kombination Weltcup der Männer 2023/24: Übertragung im TV und Live-Stream

Nordische Kombination Weltcup der Männer 2023/24: Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung im TV und Live-Stream zu den Events von November bis März 2024.

Die Nordische Kombination , oft als die Königsdisziplin des Skisports betrachtet, setzt sich aus den Einzeldisziplinen Skispringen und Skilanglauf zusammen. Wie viele moderne Nordische Skisportarten hat auch die Nordische Kombination ihre Wurzeln in Norwegen . Die Termine der Weltcup-Saison stehen fest. Die Männer starteten ihre Saison 2023/2024 am 24. November in Ruka und beenden den Weltcup am 17. März 2023 in Trondheim .

Alle Sportbegeisterten, die sich für die Nordische Kombination interessieren, haben die Möglichkeit, die Wintersportart sowohl im Fernsehen als auch im Live-Stream zu verfolgen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den TV-Übertragungen und Streams.

Nordische Kombination Weltcup der Männer 2023/24 im Live-Stream

Wer die Wettkämpfe der Nordischen Kombination auch unterwegs verfolgen möchte, für den bieten die Mediatheken der Sender eine Möglichkeit zum Live-Stream. Hier sind die Optionen:

ZDF -Mediathek:

Kostenloser Live-Stream der Übertragungen des Sportstudios vom ZDF .

Eurosport Live-Stream:

Parallel zur TV-Übertragung bietet Eurosport auch kostenpflichtige Live-Streams an, welche auch auf discovery+ verfügbar sind.

Übertragung Nordische Kombination 2023/24: Weltcup der Männer live im TV

Nach dem Saison-Start der Nordischen Kombination in Finnland stehen eine Vielzahl von TV-Terminen auf dem Programm. Alle Länderstationen der Nordischen Kombination werden im Fernsehen übertragen. Im ZDF laufen auch Zusammenfassungen des Weltcups . Der Sender Eurosport überträgt alle Wettkämpfe des Weltcups live.

Noch nicht alle Übertragungen stehen genau fest, diese werden fortlaufend ergänzt. Hier sind die kommenden TV-Termine und Sender im Überblick: