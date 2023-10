Nura nach "Free Palestine"-Post bei "Late Night Berlin" ausgeladen

Nura sollte als Gast bei "Late Night Berlin" auftreten. Doch weil sie ein Foto mit einem "Free Palestine"-Poster veröffentlichte, wurde sie ausgeladen. Was sagt die Rapperin dazu?

10.10.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Eigentlich sollte die Rapperin Nura am Dienstagabend zu Gast bei der ProSieben -Show " Late Night Berlin " sein, um mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf über ihr neues Album "Periodt" zu sprechen. Doch daraus wird nichts, die 34-Jährige wurde vom Sender kurzfristig wieder ausgeladen.

Nura veröffentlicht Foto mit "Free Palestine"-Plakat

Der Grund war eine Instagram-Story, die Nura kurz nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel veröffentlichte. Sie teilte ein Foto, auf dem sie mit ihrem Team vor einem handgemalten Plakat mit dem Schriftzug "Free Palestine " posiert. Bei dem Motiv handelt es sich um einen Screenshot aus dem Video zu ihrem neuen Songs "FUBU", das weit vor den aktuellen Entwicklungen gedreht wurde. Dass sie aber einen Tag nach Beginn des Angriffs ausgerechnet ein Bild dieser Szene veröffentlichte, sorgt für Kritik.

Am Montag reagierte ProSieben und gab bekannt, dass Nura nicht zu Gast bei " Late Night Berlin " sein wird. Mehr sagte der Sender nicht dazu. Ob es einen Ersatz für die Rapperin geben wird, ist bislang nicht bekannt. Angekündigt ist auch die Band Giant Rooks, die in der Show mit ihrem neuen Song auftreten soll.

Nura veröffentlicht Statement nach Ausladung von "Late Night Berlin"

Nura meldete sich am Montagnachmittag in ihrer Instagram-Story zu dem Thema zu Wort. "Wenn ich Nachrichten gucke und Menschen sehe, die leiden, dann mache ich keine Unterschiede, welche Herkunft, welches Geschlecht, welche Sexualität oder welche Religion diese Personen haben", erklärte sie. Was aktuell passiert, befürworte sie nicht.

"Meine Familie ist vor dem Krieg geflohen. Wir wissen aus erster Hand, wie traumatisierend sowas ist", verdeutlichte Nura. Ihr Musikvideo sei vor den aktuellen Ereignissen entstanden. Trotzdem tue es der Rapperin leid, wenn sie jemanden, der betroffen ist, damit verletzt habe.