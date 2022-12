Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Edeka und Co. an Heiligabend

Weihnachten steht vor der Tür. An Heiligabend haben Supermärkte und Discounter wie Aldi oder Edeka nur vormittags geöffnet. Hier lesen Sie, welche Öffnungszeiten am 24. Dezember 2022 gelten.

21.12.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Heiligabend ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, dennoch haben viele Supermärkte und Discounter an diesem Tag nur den halben Tag geöffnet. Doch nicht überall ist das der Fall: Manche Märkte schließen an Heiligabend auch den ganzen Tag. In der Nähe von Bahnhöfen oder Flughäfen können Supermärkte sogar bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Wo Sie noch Last-Minute-Einkäufe machen können, lesen Sie hier.

Nicht alle Lebensmittelmärkte haben an Heiligabend geöffnet, auch wenn Sie zum selben Konzern gehören. Denn einige Märkte entscheiden selbst, wie ihre Öffnungszeiten sind. Daher kann es sein, dass die gleichen Läden in derselben Stadt unterschiedlich geöffnet haben.

Öffnungszeiten an Heiligabend 2022: eine Übersicht

Aldi Nord&Aldi Süd: 7 Uhr bis 13.30 oder 14 Uhr

7 Uhr bis 13.30 oder 14 Uhr Edeka: 7 Uhr und 13 oder 14 Uhr (abhängig von der jeweiligen Filiale)

7 Uhr und 13 oder 14 Uhr (abhängig von der jeweiligen Filiale) Kaufland: 6.30 oder 7 Uhr bis 13.30 oder 14 Uhr

6.30 oder 7 Uhr bis 13.30 oder 14 Uhr Lidl: 7 bis 13.30 Uhr oder 14 Uhr.

7 bis 13.30 Uhr oder 14 Uhr. Netto: 6.30 Uhr bis 14 Uhr

6.30 Uhr bis 14 Uhr Penny: 7 Uhr bis 14 Uhr

7 Uhr bis 14 Uhr Rewe: 7 Uhr und 14 Uhr, teilweise auch von 6 oder 6.30 Uhr bis 13 Uhr (abhängig von der jeweiligen Filiale)

Öffnungszeiten von Aldi an Heiligabend

An Heiligabend haben die Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd in der Regel ab 7 Uhr geöffnet. Je nach Filiale schließen sie jedoch bereits um 13.30 oder um 14 Uhr.

Wann hat Edeka am 24. Dezember auf?

Für die Filialen von Edeka gelten besondere Öffnungszeiten an Heiligabend. Denn die einzelnen Geschäfte sind in der Regel inhabergeführt. Das bedeutet: Die jeweiligen Filialleiter können selbst entscheiden, wie lang sie ihren Edeka-Markt geöffnet haben. Jedoch gibt es grobe Angaben von Edeka dazu: geöffnet wird ab 7 Uhr und geschlossen um 13 oder 14 Uhr.

Heiligabend: Öffnungszeiten im Kaufland

Auch bei Kaufland können am 24. Dezember 2022 noch Last-Minute-Einkäufe gemacht werden. Von 6.30 oder 7 Uhr bis 14 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Örtlich kann es jedoch sein, dass die Filialen bereits um 13.30 Uhr schließen.

Öffnungszeiten am 24. Dezember 2022 in Lidl-Filialen

Wer an Heiligabend noch zu Lidl gehen möchte, kann ab 7 Uhr in die Filiale gehen. Allerdings schließen die einzelnen Filialen zur gesetzlichen Schließzeit des jeweiligen Bundeslands. Das kann also bereits um 13.30 Uhr oder auch um 14 Uhr der Fall sein.

Heiligabend: So hat Netto geöffnet

Auch Netto hat am 24. Dezember 2022 geöffnet. Ab 6.30 Uhr sind die Filialen geöffnet. Geschlossen wird um 14 Uhr.

Einkaufen an Heiligabend bei Penny

Bei Penny beginnt der Last-Minute-Einkauf an Heiligabend um 7 Uhr. Bis um 14 Uhr sollen die Filialen geöffnet sein.

Wann hat Rewe am 24. Dezember geöffnet?

Auch Rewe-Filialen sind inhabergeführt und können sich in den Öffnungszeiten an Heiligabend unterscheiden. Teilweise sind die Märkte bereits ab 6 oder 6.30 Uhr geöffnet, mancherorts ab 7 Uhr. Geschlossen wird gegen 13 oder 14 Uhr.)

Feuerwerksverkauf: Wann kann man Böller kaufen?

Zur Weihnachtsszeit geht auch der Feuerwerksverkauf los. Allerdings können diese erst nach Weihnachten gekauft werden. Ab dem 29. Dezember 2022 stehen die Feuerwerkskörper in den Regalen der Supermärkte.

Lesen Sie auch