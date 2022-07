"Paar Love" statt "Paar Wars": Die Kandidaten in der Übersicht

"Paar Wars" heißt 2022 "Paar Love": Hier stellen wir die Kandidaten vor, die in der Sendung antreten. Was erwartet die Teilnehmer in der Show auf Sat.1?

29.07.2022 | Stand: 16:04 Uhr

Neue Beziehungsproben bei Sat.1: "Paar Love" ist mit sechs neuen Folgen an den Start gegangen. Aus den bekannten aktuellen Gründen hat der Sender sich entschlossen, die Sendung unter das Motto "Make love, not war!" zu stellen - der ursprünglich gewählte Titel "Paar Wars" passe einfach nicht zur gegenwärtigen Weltlage, sagt der Sender. Wir geben Ihnen hier eine Übersicht zu den Kandidaten. Was kommt auf die Teilnehmer zu? Hashtag zur Show: #PaarLove.

"Paar Love" 2022: Welche Kandidaten sind die Teilnehmer?

Sat.1 hat bisher nur die Teilnehmer der ersten Folge am 13.7.22 veröffentlicht. Die übrigen reichen wir Ihnen hier nach, sobald der Sender die Namen preisgibt. Insgesamt gibt es sechs Sendetermine zu "Paar Love".

Folge 1

Sabrina (27) und Philipp (29) aus Geisenfeld

Die beiden sind bereits seit drei Jahren ein Paar und haben fest vor, zu heiraten. Sie wohnen natürlich zusammen und teilen sich sehr oft das gemeinsame Badezimmer. Doch wie aufmerksam beobachten sich die zwei? Und: Ist das überhaupt erwünscht? Dieses Rätsel wird ganz sicher gelöst, wenn die Routine der morgendlichen Kosmetik- und Hygieneprozeduren abgefragt wird.

Diana (46) und Jens (55) aus Winkel

Jens und Diana sind bereits satte drei Jahrzehnte beisammen, jedenfalls fast. Sie sind seit sechs Jahren verheiratet und haben mit Lucie eine gemeinsame zwölfjährige Tochter. Ob Jens sich nach einer annähernd 30 Jahre dauernden Verbindung noch schlagartig erinnert, an exakt welchem Tag sein erstes Date mit Diana die Beziehung ins Rollen gebracht hat?

Halime (28) und Alexander (36) aus Meerbusch

Die beiden sind seit zweieinhalb Jahren zusammen. In dieser Beziehung ist auf jeden Fall Alex der Klügere - da ist Halime sich vollkommen sicher. Und umgekehrt? Wieviel traut Alex seiner Freundin zu, wenn es in einem Quiz um ihr Allgemeinwissen geht?

Folge 2

Samira und Sanny aus Karlsruhe sind begnadete Tänzer und seit vier Jahren ein Paar. Kennt Samira den Frauengeschmack ihres Verlobten?

Ilona und Ingo kommen aus Gelsenkirchen, haben sich vor ungefähr 10 Jahren kennengelernt und sofort geheiratet. Es wird sich zeigen, ob sie den Beziehungstest gut meistern werden.

Lena und Marcel (Passau, München) betreiben gemeinsam ein Unterwäsche-Business. Ob ihnen das hilft, sich gegenseitig in Alltagssituationen einzuschätzen, wird sich zeigen.

Folge 3

Darleen und Elvis aus Kehl sind seit neun Jahren zusammen, seit acht Jahren verheiratet. Hilft ihnen das zum Sieg?

Larissa und Ralf aus Meitingen gehen seit sechseinhalb Jahren gemeinsam durchs Leben. Auch sie möchten die Konkurrenz ausstechen.

Andrea und Manfred sind seit acht Jahren zusammen, davon drei Jahre verheiratet und möchten ebenfalls den Sieg holen.

Worum geht es für die Kandidaten bei "Paar Love"? Was erwartet die Teilnehmer?

"Was sich liebt, das prüft sich", sagt Ralf Schmitz. Dabei gerät selbst der routinierte Moderator ins Staunen, denn die Paare offenbaren in den neuen Folgen des Beziehungstests ganz verblüffende Wissenslücken - so gut wie nie können sie sich gegenseitig an ihren separat gezeigten Körperteilen erkennen. Das müsse doch wohl möglich sein, meint Schmitz. Trotzdem hat es sich vorgenommen, das mal an sich selbst zu testen und notfalls auch zu trainieren. Doch bei aller Unkenntnis der Partner-Anatomie: Trennen wollen sich die Paare auch nach erbitterten Schlachten um vergessene oder verdrängte Einzelheiten praktisch nie. Der Moderator vermutet, dass entweder der Gewinn zusammenschweißt oder der Kampf als solcher. A propos: Das Siegerpaar darf beeindruckende 100.000 Euro mit nach Haus nehmen.

Natürlich wird in den insgesamt acht Prüfungen nicht nur getestet, wer die Partnerin oder den Partner am Doppelkinn oder an der Blinddarmnarbe wiedererkennt. Da gibt es beispielsweise Fragen zum Menü beim ersten gemeinsamen Kochabend, zum Start-Date der Beziehung oder dem vermuteten Wissens-Fundus des oder der jeweils Anderen.

Produziert wird "Paar Love" von der Deutschen ProduktionsUnion. Die Übertragung von "Paar Love" im TV und Stream und die Wiederholung gibt es auf Sat.1 und Joyn.