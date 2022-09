Paderborn - Werder Bremen im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Paderborn und Werder Bremen treffen im Rahmen des DFB-Pokals 2022/23 aufeinander. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie einen Live-Ticker. Läuft das Spiel auch im Free-TV?

23.09.2022 | Stand: 08:12 Uhr

Die Pokal-Saison 22/23 startet am 18. Oktober in die zweite Runde und auf dem DFB-Pokal Spielplan steht unter anderem die Partie Paderborn vs. Werder Bremen am 19. Oktober 2022. Insgesamt haben es 32 Mannschaften in Runde 2 des Turniers geschafft, die nun um die Pokalsieg kämpfen. Im Match Paderborn gegen Bremen trifft ein Zweitligist auf einen gerade aufgestiegenen Verein der ersten Bundesliga.

Für den SC Paderborn 07 lief der Start in die neue Saison der 2. BuLi ganz gut: Von den bisher gespielten neun Partien haben sie sechs gewonnen, eine unentschieden gespielt und zwei verloren. Damit befinden sie sich in der Tabelle ziemlich weit oben. Für Bremen lief der Saisonstart nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga nicht ganz so berauschend: Aktuell bewegen sie sich so ziemlich in der Mitte der Tabelle.

Nun steht Paderborn gegen Werder Bremen im DFB-Pokal 22/23 an: Wann findet das Spiel statt? Welcher Sender überträgt die Partie und gibt es das Spiel auch im Free-TV zu sehen? Alle relevanten Infos zum Spiel finden Sie hier in diesem Artikel. Außerdem haben wir einen Live-Ticker für Sie, der unter anderem die Aufstellung vor dem Spiel liefert.

Paderborn vs. Werder Bremenim DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Werder Bremen ist am Mittwoch, dem 19. Oktober 2022 beim SC Paderborn zu Gast. Anpfiff ist um 18.00 Uhr in der Benteler-Arena in Paderborn.

Paderborn - Werder Bremen: Auf welchem Sender läuft die Übertragung live im TV und Stream?

Das Pokalspiel Paderborn gegen Bremen wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Dafür übernimmt der Pay-TV-Sender Sky die DFB-Pokal Übertragung. Hier finden Sie alle Eckdaten zum Stream im Überblick:

Spiel: SC Paderborn - Werder Bremen, 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23

SC Paderborn - Werder Bremen, 2. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Mittwoch, 19. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Benteler-Arena, Paderborn

Benteler-Arena, Paderborn Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream:Sky

DFB-Pokal 2022/23: Paderborn gegen Werder Bremenlive - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

In unserem Datencenter finden Sie alle Informationen zum DFB-Pokal 2022/23. Zum Beispiel liefert es Ihnen schon vor dem Spiel die Aufstellung der Mannschaften sowie aktuelle Termine des Pokals.

Der Live-Ticker zeigt zudem Highlights der Partie mit Auswechslungen und Toren vom 19. September 2022 auf.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung von Paderborn vs. Werder Bremenlive auf Sky - auch im im Free-TV?

Am 18. Oktober 2022 startet die zweite Runde des DFB-Pokals. Die Übertragung der Spiele übernimmt hauptsächlich der Privat-Sender Sky. Die Partie Paderborn vs. Werder Bremen wird ebenfalls dort zu sehen sein. Auch wenn einige Spiele des DFB-Pokals 22/23 im Free-TV laufen, wird das Spiel zwischen dem Zweitligisten und dem Erstligisten nicht kostenlos übertragen.

DFB-Pokal 2021/22: SC Paderborn und Werder Bremen - Bilanz und Infos

Die Vereine SC Paderborn 07 und Werder Bremen sind bisher sechs Mal aufeinandergetroffen, davon zweimal in der letzten Saison der 2. Bundesliga, bevor Bremen den Aufstieg in die 1. Liga schaffte. Am 15. August 2021 konnte PaderbornWerder Bremen als Gast mit 4:1 besiegen. Das Spiel Ende Januar 2022 ging 4:3 für die Bremer aus.

SC Paderborn 07

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Lukas Kwasniok

Stadion: Benteler-Arena

Vereinsfarben: Blau und Schwarz

Werder Bremen