Pandemie und Alkohol: Jugendliche trinken noch, aber nicht mehr bis zum Rausch

2021 kamen in Bayern weniger Jugendliche wegen Alkoholmissbrauchs in die Klinik. Getrunken wird aber weiterhin, wie die Erfahrung etwa im Juze in Aichach zeigt.

Von Roberta Cojocaru

20.01.2023 | Stand: 08:54 Uhr

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.