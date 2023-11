Peek & Cloppenburg nach Insolvenz: Wie geht es weiter bei der Modekette?

Die Insolvenz scheint überstanden, der großflächige Stellenabbau abgewendet. Doch wie geht es weiter bei der Modehauskette? Planen die Düsseldorfer etwa eine Expansion?

15.11.2023 | Stand: 18:32 Uhr

Das Jahr 2023 war bisher für Peek & Cloppenburg (P&C), eine der größten Modehausketten Deutschlands , in mehrerlei Hinsicht aufreibend. Umsatzeinbußen und ein sechsstelliger Schuldenberg bedrohten zunächst zu Jahresanfang den Fortbestand der Düsseldorfer Unternehmensgruppe mit insgesamt rund 16.000 Mitarbeitern und europaweit 74 Modehäusern .

Abgewendet wurde der Konkurs durch ein Schutzschirmverfahren, das einen weitreichenden Sanierungsplan vorsah und die Gläubiger des Unternehmens zuversichtlich stimmte. Auch ein Schuldenschnitt war Teil des Insolvenzverfahrens. Nur wie geht es weiter mit der Modekette ? Welche Maßnahmen und Investitionen plant das Unternehmen als Teil der strategischen Neuausrichtung?

Peek & Cloppenburg: Umsatzeinbruch wegen Corona - auch staatliche Hilfen konnten Insolvenz nicht abwenden

Angesichts roter Zahlen hatte das das deutsche Mode-Traditionsunternehmen Peek & Cloppenburg im März die Rettung in einem Schutzschirmverfahren avisiert. Dabei handelt es sich um eine auf Sanierung ausgerichtete Form der Insolvenz , bei der ein gerichtlich bestellter Sachwalter die Aufsicht über die Unternehmensleitung übernimmt, bevor es zur Zahlungsunfähigkeit kommt, wie die Industrie- und Handelskammer Darmstadt / Rhein Main Neckar ( IHK ) schreibt. Die Schulden des Düsseldorfer Unternehmens sollen sich laut einem Bericht des Manager Magazin zu dieser Zeit auf etwa 400 Millionen Euro belaufen haben.

Abgefedert wurde die finanzielle Schieflage auch von den etwa 200 Millionen Euro, die das Modeunternehmen als Corona-Hilfe von der KfW-Bank erhalten hatte - ein deutlicher höherer Betrag als bis dahin bekannt.

Im Mai hatte P&C dann zunächst angekündigt, im Rahmen eines Sanierungsplans rund 350 der über 1500 Arbeitsplätze in der Düsseldorfer Zentrale des Unternehmens abbauen zu wollen. "Um unser Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu bringen, sind die Neuaufstellung der Organisation und eine deutliche Reduzierung der Kosten erforderlich", begründete der damalige wie heutige Geschäftsführer Steffen Schüller den Schritt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 67 Verkaufshäusern in Deutschland waren von dem Stellenabbau hingegen nicht betroffen.

Hinweis : Die Bekleidungshauskette Peek & Cloppenburg ( Hamburg ) ist ein eigenständiges Unternehmen und von dem Insolvenzverfahren der Kette Peek & Cloppenburg ( Düsseldorf ) nicht betroffen.

Peek & Cloppenburg insolvent: Gläubiger akzeptieren Insolvenzplan

Während einer "lebhaften Sitzung" Ende August dieses Jahres soll es dann zu einer Einigung zwischen Gläubigern, darunter Commerzbank , Deutsche Bank und die Stadtsparkasse Düsseldorf , und Unternehmensführung gekommen sein, wie die WirtschaftsWoche (WiWo) berichtet.

Der von den Gläubigern gebilligte Insolvenzplan sieht laut WiWo eine weitgehende Beschäftigungssicherung und Standortgarantie für die Unternehmensgruppe in Deutschland sowie umfangreiche Investitionszusagen seitens der Eigentümer vor. Laut dem Branchenmagazin Textilwirtschaft musste einzig hinsichtlich der Zusicherungen nachgebessert werden. Statt der im Insolvenzplan genannten 35 Millionen Euro sollen die Gläubiger demnach 50 Millionen Euro erhalten.

Das zuständige Amtsgericht in Düsseldorf stellte das Insolvenzverfahren damit am 1. Oktober 2023 ein. Der Neuausrichtung von Peek & Cloppenburg Düsseldorf scheint somit nichts mehr im Weg zu stehen. Doch wie soll es weitergehen nach der Rettung? Welche Investitionen plant das Modehaus in Zukunft?

Peek & Cloppenburg auf Expansionskurs voran: Shop-Eröffnung und Umbau

Wie diversen Medienberichten zu entnehmen, schält sich langsam aber sicher die Marschrichtung der Neuausrichtung hervor. Vorwärts, und nicht kleckern, sondern Klotzen. So solle etwa, wie die österreichische Kleine Zeitung berichtet, 2024 auf einer großzügigen Fläche von rund 3.000 Quadratmetern eine erste Peek & Cloppenburg-Filiale in Graz eröffnen.