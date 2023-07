Wie in Deutschland: In welchen Ländern gibt es Pfand?

In Deutschland hat sich das Pfandsystem für Flaschen und Dosen längst eingebürgert. Welche Länder verfahren ähnlich?

28.07.2023 | Stand: 07:50 Uhr

Wer in Deutschland Getränkeflaschen oder -dosen wegwirft, lässt sich bares Geld durch die Lappen gehen. Denn um den immensen Müllbergen aus Plastik zu begegnen, wurde hierzulande die Pfandpflicht eingeführt. Die Umwelt dankt.

Schließlich nimmt seither die Zahl derer, die ihre Flaschen und Dosen irgendwo im Grün hinterlassen, stetig ab. Doch wie verbreitet ist das Pfandsystem? Unsere Übersicht zeigt, dass diese Frage derzeit gar nicht so leicht zu beantworten ist.

Wie sieht das aktuelle Pfandsystem in Deutschland aus?

Im Jahr 2003 wurde das Pfandsystem eingeführt und seither immer weiter ausgebaut. So gibt es auf Einwegflaschen und -dosen 25 Cent Pfand, auf Mehrwegflaschen aus Glas oder PET-Flaschen sowie auf Mehrweg-Bierflaschen mit Bügelverschluss 15 Cent, auf Mehrweg-Bierflaschen aus Glas acht Cent.

Kistenpreise beinhalten 1,50 Euro Pfand, auf einige Weinflaschen werden zwei oder drei Cent erhoben. Mit dem Jahr 2022 wurde eine Pfandpflicht für alle Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und alle Getränkedosen umgesetzt, für Plastikflaschen mit Milchgetränken gilt eine Übergangsfrist bis 2024.

Welche weiteren Schritte sind in Deutschland geplant?

Ab dem Jahr 2023 wird auch auf Mehrweg- und Einwegbehälter für Fast Food und To-Go-Essen Pfand erhoben, davon ausgenommen sind laut Bundesregierung lediglich kleinere Betriebe. Zwei Jahre später wird ein Mindestpfand von 25 Cent für Recycling-Plastik bei PET-Einweggetränkeflaschen bindend.

Den zumindest vorerst letzten Schritt geht das Pfandsystem in Deutschland im Jahr 2030. Dann müssen mindestens 30 Cent auf Recycling-Plastik für alle Einwegkunststoffgetränkeflaschen berechnet werden.

In welchen anderen europäischen Ländern wird aktuell (Stand: Juli 2022) ebenfalls Pfand auf Getränkebehälter erhoben?

Norwegen

Schweden

Finnland

Dänemark

Island

Niederlande

Kroatien

Estland

Litauen

Malta

Rumänien

Lettland

Slowakei

In Skandinavien wurde das Pfandsystem bereits in den 1980ern (Schweden und Island) und 1990ern (Finnland und Norwegen) eingeführt. Viele andere europäische Staaten folgten im neuen Jahrtausend.

Welche europäischen Länder planen eine Einführung eines Pfandsystems?

Österreich (ab 2025)

England

Schottland

Irland

Portugal

Türkei

Belarus

Griechenland

Einige der genannten Staaten stehen offenbar unmittelbar vor der Einführung, beispielsweise in der Türkei wurde diese aber bislang verschoben. Damit sind diese und die obige Liste als fließend zu verstehen.

Auch in vielen anderen europäischen Ländern wird zumindest eifrig über ein Pfandsystem diskutiert. Dazu zählen Frankreich, Spanien, Polen, Tschechien, Serbien, Ungarn, Slowenien oder Belgien.

Zur Erklärung: In einigen dieser Länder wird bereits Pfand erhoben, jedoch nicht flächendeckend.

In welchen Ländern außerhalb Europas gibt es ein Pfandsystem?

Etwa eine Handvoll US-Staaten setzen auf die Erhebung von Pfand auf Getränkebehälter, darunter Kalifornien an der Westküste oder Massachusetts und Maine an der Ostküste. Ebenso ist Flaschenpfand in fast ganz Australien bekannt. Als Beispiele genannt werden auch Marokko, Argentinien, Chile oder Uruguay, wobei sich die Pfandsysteme hier deutlich von den europäischen Modellen unterscheiden.