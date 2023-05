Pfingstgrüße: 45 Sprüche zu Pfingsten

Mit Pfingstgrüßen kann man Freunden, Familie oder Kollegen eine Freude machen. Hier finden Sie 45 Sprüche als Inspiration für die Grußkarte oder WhatsApp.

25.05.2023 | Stand: 17:12 Uhr

An Pfingsten können sich viele Arbeitnehmer auf ein langes Wochenende freuen. Für Christen hat Pfingsten außerdem eine besondere Bedeutung: Laut der Bibel soll den Jüngern an Pfingsten der Heilige Geist erschienen sein.

Um die freie Zeit zu feiern, können Sie Pfingstgrüße verschicken. Eine Grußkarte kommt immer gut an, bedeutet aber auch viel Aufwand. Ein paar nette Sprüche über WhatsApp sorgen sicher auch für Freude. Wir haben 45 Pfingstgrüße für Sie.

15 lustige Pfingstgrüße: So wünschen Sie "Frohe Pfingsten"

Pfingstgrüße können auch etwas Humor vertragen. Lustige und gereimte Sprüche finden Sie hier im Überblick:

Pfingsten, Pfingsten, 1,2,3. Kommst du heute nicht vorbei? An Pfingsten wünsch ich mir Sonnenschein, gönn mir vielleicht auch ein Glas Wein! Wäsche, Geschirr und Staubsaugen – Hausarbeit kann auch auslaugen. An Pfingsten hab ich endlich Zeit, nur die Lust fehlt weit und breit. Am langen Wochenende hab ich viel geplant, will schließlich was erleben. Du hast es aber schon geahnt: an der Couch werd ich wohl trotzdem kleben. Frühlingsgefühle in der Luft, da weht zu mir ein netter Duft. Der Nachbar hat den Grill schon eingeweiht, ob da ein Würstchen übrig bleibt? Frohe Pfingsten! Am Montag haben alle frei, komm aber bloß nicht hier vorbei! Ich brauch etwas Zeit für mich, mir geht alles gegen den Strich! Frohe Pfingsten wünsch ich dir. Kommst du heute noch zu mir? Frohe Pfingsten heißt es doch, Arbeit hab ich aber doch. Ich möchte auch mal freie Zeit, vielleicht auch etwas Zweisamkeit. Frühlingsblumen auf den Wiesen, leider muss ich immer niesen. Allergie macht an Pfingsten keine Pause, da lauf ich lieber schnell nach Hause! Sommer, Sonne, Sonnenschein. An Pfingsten bin ich ganz allein! Ich wünsche dir frohe Pfingsten. Vermisse dich nicht im geringsten. Ich hoffe, du weißt, das war gelogen, wünschte du kämst herbeigeflogen. Lesen Sie auch Muttertagssprüche Muttertag vor der Tür: 65 Muttertagssprüche für WhatsApp oder die Grußkarte An Pfingsten werd ich mich entspannen, das hab ich mir verdient. Ich muss nur auf die Couch gelangen, dann bin ich schon bedient. An Pfingsten feier ich die Fast-Jahresmitte, weiter geht's mit großem Schritte! Was feiern wir an Pfingsten noch gleich? Das kann ich gar nicht sagen. Ich setz mich einfach an den Teich, da kann ich gar nicht klagen. Alles Liebe zu Pfingsten wünsch ich dir! Wird jetzt bald mal Sommer hier?

20 schöne Pfingstgrüße zum Verschicken auf WhatsApp

Schlicht und simpel: Mit diesen 20 Pfingstgrüßen können Sie Ihren Liebsten zeigen, dass Sie an sie denken. Bei Spruch Nummer 8 kann die Stadt selbstverständlich beliebig ausgetauscht werden.

Ich wünsche dir ein erholsames Pfingstfest! Frohe Pfingsttage! Ich wünsche dir ein schönes Pfingstwochenende! Alles Liebe für die Pfingsttage. Frohe Pfingsten wünsche ich! Hab einen schönen Tag! Frohe Pfingsten! Genieße deine freien Tage! Ich wünsche dir schöne und entspannte Feiertage! Ich sende dir fröhliche Pfingstgrüße aus Augsburg! Pfingsten ist da! Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine entspannte Zeit. An Pfingsten wünsche ich euch allen sonnige Feiertage! An Pfingsten kommen Frühlingsgefühle auf! Alles Liebe! Alles Liebe für die Pfingstfeiertage! Ich wünsche euch Gesundheit und erholsame Pfingsttage! Ein wunderschönes Pfingstwochenende wünsche ich euch allen! Frohe Pfingsten! Alles Liebe und Sonnenschein für die kommenden Tage! Pfingsten ist nicht alle Tage! Ich wünsche euch Freude und Entspannung. An Pfingsten wünsche ich euch warme Tage und Fröhlichkeit! Alles Liebe zum Pfingstfest! Jetzt heißt es Schlemmen und Ausruhen! Mit einem leichten Herz lässt sich Pfingsten viel beschwingter genießen! Das wünsche ich dir! Alles Liebe zum Pfingstfest! Ich denke an dich!

Pfingstgrüße: 10 christliche Sprüche zu Pfingsten

Pfingsten ist neben Weihnachten und Ostern eines der bedeutendsten Feste im Christentum. Der Bibel zufolge erschien den Jüngern nämlich an Pfingsten der Heilige Geist. Anschließend konnten sie in verschiedenen Sprachen sprechen und begannen weitere Anhänger für das Christentum zu finden. Pfingsten markiert also den Beginn der christlichen Mission. Hier finden Sie zehn christliche Pfingstgrüße im Überblick:

Ich wünsche dir und deiner Familie ein gesegnetes Pfingstfest! An Pfingsten feiern wir den Heiligen Geist. Möge er dich und deine Familie beschützen. Pfingsten soll uns Frieden bringen. Ich wünsche euch schöne Feiertage! Pfingsten steht für Neuanfang: Die Natur lebt auf und die Seele bekommt neuen Schwung! Ein gesegnetes Pfingstfest wünsche ich euch! Der Heilige Geist bringt Friede und Erleuchtung. Ein frohes Pfingstfest! Pfingsten steht im Zeichen der Versöhnung. Ich wünsche euch schöne Feiertage! Gott ist uns an Pfingsten nah. Das finde ich ganz wunderbar! Schöne Feiertage! Besinnlichkeit und Frohmut wünsche ich dir an Pfingsten. Pfingsten ist ein Fest der Freude – und die wünsche ich dir ganz besonders!

(AZ)