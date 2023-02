PlayStation VR2: Infos rund um Preis, Spiele, Release-Datum und Zubehör

Am 22. Feburar 2023 erscheint die Playstation VR2 für die Playstation 5. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

21.02.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, kommt eine neue Virtual-Reality-Brille auf dem Markt: die PlayStation VR2. Zwar ist die dafür benötigte PlayStation 5 bereits seit 2020 erhältlich, doch die VR-Brille schafft es erst jetzt auf den Markt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, hat Sony bereits vor dem offiziellen Launch mit der Auslieferung begonnen.

Doch wie hoch ist der Preis? Welche Spiele wurden angekündigt? Und was kann die VR-Brille eigentlich? Hier erhalten Sie die Infos.

PlayStation VR2: Was kann sie?

PlayStation VR 2 umfasst neben dem VR-Headset auch zwei spezielle VR-Sense-Controller. Dem Gamer wird also suggeriert, er stünde mitten im Spiel und wäre nicht nur ein Beobachter.

Auf der dazugehörigen Homepage wird versprochen: "Entfliehe in Welten, die sich wirklich real anfühlen - mit bahnbrechendem Virtual-Reality-Gaming der nächsten Generation." Geboten werde demnach eine "High-Dynamic-Range-Grafik in 4K sowie bis zu 120 FPS" - also frames per second -, dank "zwei(er) OLED-Displays mit je 2000 x 2040 Pixeln".

Das Sichtfeld beträgt demnach 110 Grad, die Linsen können individuell angepasst werden und das Headset verfügt über eine Belüftung, damit die Linsen nicht so schnell beschlagen. Versprochen werden auch "subtile, responsive Vibrationen des Headsets", zudem sei der erhöhte Pulsschlag des Charakters in entsprechenden Momenten zu spüren.

Die Controller bieten neben analogen Sticks und Aktionstasten eine Optionstaste und eine Create-Taste. Weiter heißt es: "Neben den adaptiven Triggern besitzen beide Controller auch noch eine 'Greifen'-Taste, mit der du Objekte im Spiel greifen kannst." So könnten auch "unterschiedliche Kraft- und Spannungsgrade" erlebt werden, wenn eine Bogensehne gespannt, ein Objekt mit bloßen Händen zerquetscht wird oder die Waffe klemmt.

PlayStation VR2: Welches Zubehör wird benötigt?

Voraussetzung, um die PlayStation VR2 überhaupt nutzen zu können, ist eine PlayStation-5-Konsole. Das Modell erschien im November 2020

Als weiteres Zubehör für die PlayStation VR2 (PS VR2) wird auf der dazugehörigen Homepage genannt:

PS-VR2-kompatibles Spiel auf Disc oder im digitalen Format

PS VR2 Headset (in der PS-VR2-Lieferung enthalten)

PS VR2 Sense-Controller (in der PS-VR2-Lieferung enthalten)

Die Ersteinrichtung funktioniert demnach nur über einen DualSense Wireless-Controller, zudem muss die PS5-Konsole an einen Fernseher oder Monitor angeschlossen sein. Weiter heißt es: "Für das Spielen ist möglicherweise kein Bildschirm mehr erforderlich." Bei der ersten Kopplung des PS VR2 Sense-Controller wird das mitgelieferte USB-Kabel benötigt.

PlayStation VR2: Wann erscheint sie?

Als Release-Datum wird auf der offiziellen Homepage der 22. Februar 2023 angegeben. Im Vorfeld konnten sich Interessierte aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburgüber direct.playstation.com registrieren, um zu einer Vorbestellung eingeladen zu werden. Die Glücklichen sollen dann per E-Mail über "Datum, Uhrzeit und Anweisungen" informiert werden. Die Vorbestellungen beginnen am 15. November.

Wer den Vorbestell-Zeitraum verpasst hat, kann jedoch bald auch im Einzelhandel eine PlayStation VR2 ergattern. Denn laut dem offiziellen PlayStation-Blog wird die VR-Brille auch bei "teilnehmenden Einzelhändlern" verkauft.

In dem Blog heißt es außerdem weiter, dass es auch eine Ladestation für die PlayStation VR2 Sense-Controller geben soll. Release-Datum ist ebenfalls der 22. Februar 2023.

PlayStation VR2: Was kostet sie?

Die Preise für die verschiedenen Produkte werden auf dem offiziellen PlayStation-Blog angegeben. Die PlayStation VR2 - bestehend aus einem PS VR2 Headset, zwei PS VR2 Sense-Controllern und Stereo-Kopfhörern - kostet demnach 599,99 Euro.

Die PS VR2 Sense-Controller Charging Station, die ein Aufladen ohne Verbindung zur PS5-Konsole ermöglichen soll, soll für 49,99 Euro erhältlich sein. Das sogenannte "Horizon Call of the Mountain"-Bundle, das neben dem genannten PS-VR2-Zubehör auch einen Gutscheincode für das Game "Horizon Call of the Mountain" beinhaltet, kann demnach für 649,99 Euro gekauft werden.

PlayStation VR2: Welche Spiele gibt es?

Der offizielle PlayStation-Blog berichtet, zur Veröffentlichung sollen mehr als 20 Games verfügbar sein. Einige werden auf der offiziellen Homepage der PlayStation VR2 bereits vorgestellt: